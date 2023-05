Frontale sulla Flacca, Bmw fa sorpasso azzardato e si scontra con una Mercedes: grave intera famiglia Grave incidente questa mattina sulla Flacca, nel territorio di Latina. Una Mercedes e una Bmw si sono scontrate, un’intera famiglia è in condizioni gravissime.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina sulla via Flacca, al chilometro 4,900 nel territorio di Latina. Due auto, una Mercedes e una Bmw, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata la famiglia che viaggiava sulla Mercedes: padre e figlio sono stati portati in eliambulanza in due ospedali di Roma, mentre le altre due persone a bordo sono state portate negli ospedali di Fondi e Terracina. Anche le loro condizioni sono molto gravi. Sarebbe invece praticamente illeso il conducente della Bmw.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polstrada di Formia e Terracina, per mettere in sicurezza l'area e gestire la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire alla polizia di eseguire i rilievi e rimuovere i mezzi incidentati dalla strada.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente sarebbe avvenuto a causa di un sorpasso azzardato a opera della Bmw, che da Terracina si stava dirigendo verso Napoli. Il conducente ha invaso la corsia opposta al suo senso di marcia scontrandosi violentemente con la Mercedes, a bordo della quale viaggiava la famiglia, rimasta gravemente ferita.

Esami tossicologici e alcolemici saranno eseguiti come da prassi sui conducenti di entrambe le vetture. Si tratta di esami di routine che vengono sempre svolti in caso di incidente stradale, soprattutto se grave.

Non è chiaro se le persone coinvolte nel sinistro e che sono rimaste ferite gravemente siano in pericolo di vita o meno. Al momento sono ancora ricoverate in ospedale e sono state prese in carico dai medici, ulteriori informazioni si avranno nelle prossime ore.