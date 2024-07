Francesco Mazzucco morto a 21 anni sul lavoro davanti al padre, al funerale un corteo di trattori

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Una folla di persone si è riunita in Piazza Kennedy per il funerale di Francesco Pio Mazzucco, il ventunenne di Minturno morto in un incidente sul lavoro, schiacciato da un trattore, mentre era nel terreno di famiglia con il padre il 28 giugno scorso. Ad accompagnare il feretro in chiesa sabato scorso 29 giugno è stato un corteo di mezzi agricoli. In tanti hanno partecipato alle esequie che sono state celebrate nella chiesa della Santissima Annunziata tra parenti, amici, conoscenti e cittadini, scossi dalla tragedia.

La comunità si è stretta intorno alla famiglia, tanti i messaggi di cordoglio che ricordano Francesco con stima e affetto. "Addio Francesco, non ci sono parole. Quando a lasciarci sono giovani anime come la tua. Riposa in pace, che la tua famiglia trovi presto la forza di superare questo dolore. Condoglianze da tutto il Gruppo dei Falchi Nazionale" si legge in un post della protezione civile.

"Quando una vita viene spezzata nel fiore degli anni, si immagina quanta angoscia e dolore pervade i cuori dei suoi genitori, familiari e chi lo ha conosciuto – scrive Teresa – Signore, dai in questo momento tanta forza ai suoi familiari e accogli tra le tue braccia, l'anima pura di un ragazzo che ti viene incontro".

L'incidente sul lavoro in cui è morto Francesco Mazzucco

L'incidente sul lavoro in cui è morto Francesco Pio Mazzucco è avvenuto nella mattinata di venerdì 28 giugno scorso nel territorio della provincia di Latina. Era nelle campagne di Pulcherini e si stava occupando della manutenzione di un uliveto quando, improvvisamente, forse per una manovra sbagliata, il trattore si è ribaltato, schiacciandolo davanti agli occhi di suo padre. Quando i soccorsi sono arrivati non c'è stato purtroppo nulla da fare, il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

"Un'altra morte sul lavoro che ci lascia sconvolti, attoniti e increduli per una giovane vita spezzata a soli 21 anni – ha commentato il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli – Sono in fase di accertamento le cause dell'incidente che ha portato al ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando il ragazzo. La mia vicinanza alla sua famiglia e a tutta la comunità per questo dolore collettivo".