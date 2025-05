Frecce Tricolori in volo sul Foro Italico: il video durante gli allenamenti di tennis di Sinner Lo spettacolo delle Frecce Tricolori sorvola come ogni anno il Foro Italico durante gli internazionali di Tennis a Roma. Tra gli spettatori anche il tennista Jannik Sinner che si stava allenando. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

Le frecce tricolori sul Foro Italico foto Facebook Aeronautica Militare

Un grande boato nei cieli di Roma ha allertato residenti e turisti. A provocarlo lo spettacolo in programma delle Frecce Tricolori che questa mattina hanno sorvolato sul Foro Italico durante gli allenamenti di tennis per gli internazionali BNL d'Italia. Lo spettacolo inaspettato si è svolto sopra i campi tra spavento e stupore proprio mentre si stava allenando il numero uno del tennis Jannik Sinner.

Spettacolo delle Frecce Tricolori sui campi da tennis del Foro Italico

Prima lo spavento per il rumore sordo, poi lo stupore per lo spettacolo nei cieli di Roma. Sono state le reazioni di migliaia di turisti, residenti e sportivi che questa mattina lunedì 12 maggio hanno alzato lo sguardo verso il cielo. Attorno alle dodici di oggi, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato i cieli sul Foro Italico per la tradizionale acrobazia aerea delle frecce tricolori. Tra chi ha interrotto le sue attività per guardare il passaggio degli aerei militari c'è stato anche Jannik Sinner. Il tennista si trovava infatti su uno dei campi da giochi per allenarsi quando sono passate le frecce tricolori. "Noi come Sinner", commentano gli spettatori presenti al Foro Italico per ammirare gli allenamenti di tennis.

Pochi minuti, dove protagonisti non sono stati tennisti e racchette, bensì lo spettacolo nei cieli della Capitale. Un appuntamento simbolico che annualmente viene organizzato sopra il Foro Italico durante gli internazionali di tennis. Uno spettacolo che quest'anno acquisisce un significato maggiore, quasi un tributo simbolico per il tennista italiano numero uno al mondo che proprio negli Internazionali a Roma festeggia il suo ritorno in camporitorno in campo dopo lo stop per il caso di doping.