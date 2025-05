Sinner-Navone in diretta agli Internazionali di Roma: Jannik pronto al ritorno in campo al Foro Italico

Jannik Sinner torna in campo dopo la sospensione. La prima partita del numero 1 ATP si disputa oggi, sabato 10 maggio 2025, a Roma alle ore 19. Agli Internazionali d'Italia Sinner affronta l'argentino Mariano Navone, numero 99 della classifica ATP. L'argentino al primo turno ha sconfitto il giovane italiano Federico Cinà. Non ci sono precedenti tra Sinner e Navone, che scenderanno in campo alle ore 19 dopo le vittorie di Berrettini e Paolini contro Fearnley e Jabeur. Diretta TV su Sky e in chiaro su Rai 2. Streaming con Sky Go, NOW e Rai 2.

