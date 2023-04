Franco ‘Batman’ Fiorito torna in politica e si candida a sindaco di Anagni Franco Fiorito, il Batman di Anagni, dopo cinque anni lontano dalla politica si candida a sindaco nella sua città, dove ha già indossato la fascia tricolore dal 2001 al 2005.

A cura di Beatrice Tominic

Franco Fiorito, il Batman di Anagni.

Torna in politica Franco Fiorito, detto Batman, candidandosi a sindaco per Anagni dove aveva già indossato la fascia tricolore di primo cittadino nel mandato dal 2001 al 2005. Parteciperà alle elezioni con la sua lista Anagni Futura dopo che, negli ultimi anni, si era dedicato alla sua azienda agricola nella periferia della città dei Papi, come riporta il Corriere della Sera.

Si ripresenta alla elezioni dopo poco più di quattro anni passati lontano dalla politica quando, nel settembre 2018, era stato condannato per peculato a due anni e 11 mesi, dopo che, nel 2012, era saltato alle cronache per le sue spese pazze, dalle automobili alle "ville abusive", fino ai festini a base di ostriche e champagne.

La condanna per peculato

La condanna a quasi tre anni era arrivata nel 2018 per aver sottratto più di un milione di euro di fondi pubblici destinati alla politica quando era capogruppo del Popolo della Libertà alla Regione Lazio. Il primo grado si era chiuso con una condanna a 3 anni e 4 mesi, poi ridotta a tre in Appello.

Fiorito era riuscito ad incassare i soldi percependo tre diverse indennità: quella di Consigliere Regionale, quella di Capogruppo e, infine, di Presidente della Commissione Bilancio. Secondo quanto ha dichiarato lo stesso Fiorito (poi confermato anche in Tribunale), tutti erano a conoscenza della tripla indennità. Quell'inchiesta aveva portato alla luce il coinvolgimento di altri consiglieri tanto che la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, fu costretta a dimettersi.

La Cassazione, infine, per quanto riguarda Fiorito ha accolto la richiesta del suo avvocato: per Batman è stato possibile estinguere la pena svolgendo servizi sociali fino al 30 agosto dello scorso anno quando è stato reinserito nelle liste elettorali.

Le candidature a sindaco di Anagni

La candidatura di Franco Fiorito si opporrebbe dunque a quella di Daniele Natalia, attuale sindaco di Anagni ed esponente di spicco di Forza Italia. Fiorito, però, nonostante il passare degli anni, sembra avere ancora una fitta rete su cui contare tanto che in breve tempo ha preso corpo la coalizione Anagni Futura con la quale si presenterà alle elezioni del 14 e 15 maggio.