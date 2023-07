Francesco Valdiserri travolto sulla Colombo: chiesti 4 anni per la ragazza che lo ha investito Il pm ha chiesto 4 anni e sei mesi per la ragazza che ha travolto e ucciso lo scorso ottobre Francesco Valdiserri lungo via Cristoforo Colombo.

Quattro anni e sei mesi: questa è la durata della pena richiesta per la ragazzi di 24 anni che ha travolto e ucciso Francesco Valdiserri nella serata dello scorso 20 ottobre. La richiesta è arrivata da parte del pm Erminio Amelio, attesa fra breve tempo la decisione del gip, come riporta da il Corriere della Sera. La ventiquattrenne è accusata di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza

L'incidente sulla Colombo lo scorso ottobre

La ragazza, che ha chiesto il rito abbreviato, si trovava a bordo della sua automobile quando, con un tasso alcolemico di tre volte maggiore a quello consentito, dopo aver fatto uso di cannabinoidi e ad una velocità maggiore di quella posta come limiti (80 chilometri orari contro i 50 consentiti), ha travolto e ucciso Valdiserri, studente diciannovenne che stava rientrando a casa dopo una serata al cinema.

Il ragazzo stava camminando insieme ad un amico sul marciapiede che costeggia la via Cristoforo Colombo. L'automobile su cui viaggiava la ragazza, al fianco della quale si trovava il fidanzato, è uscita fuori strada e si è schiantata sul marciapiede.

"Avevo bevuto, ma la cannabis l'ho fumata due giorni prima – ha dichiarato la ragazza, che si è sempre detta sconvolta per quanto accaduto – Non ricordo il momento dello schianto, non stavo guardando il cellulare, ma i due ragazzi non li ho proprio visti". Nel frattempo per lei sono scattati gli arresti domiciliari: l'accusa è di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. La ventiquattrenne, inoltre, ha un precedente simile: nel 2020 si è rifiutata di sottoporsi all'alcool test e le è stata sospesa la patente per sei mesi.