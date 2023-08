Francesco Urso morto a 20 anni sulla Braccianese: ditte a processo per non aver messo il guardrail Rischiano di finire a processo tre persone delle ditte incaricate alla sostituzione dei guardrail su via Braccianese. Nel tratto di strada in cui è morto Francesco Urso non c’erano le protezioni.

A cura di Alessia Rabbai

Rischiano di finire a processo le due ditte per i lavori stradali alle quali due anni fa erano affidati gli interventi lungo via Braccianese nel tratto in cui è morto a vent'anni Francesco Urso. La Procura, come riporta Il Corriere della Sera, con il pubblico ministero titolare dell'inchiesta Pietro Pollidori, ha chiuso le indagini per omicidio stradale. Chi avrebbe dovuto occuparsi di manutenzione e sicurezza non ha installato il guardrail obbligatorio davanti agli alberi. Contro uno di questi ha perso la vita il ragazzo, che il 4 ottobre del 2020 ha perso il controllo della sua auto. Ora gli indagati rischiano di finire davanti al giudice per rispondere delle accuse a loro carico.

Tre indagati per l'incidente in cui è morto Francesco Urso

Per l'incidente in cui è morto Francesco Urso ci sono tre nomi iscritti nel registro degli indagati: il capo squadra e il direttore dei lavori della ditta "Mbs" e il rappresentante legale della laziale "Scavi". I lavori sarebbero stati incompleti, tanto da aver provocato la morte di Francesco. Ad evidenziare come l'intervento non fosse terminato correttamente sono stati i vigili urbani, durante i rilievi e la relazione dopo l'incidente. Per gli inquirenti se ci fosse stato il guardrail davanti all'albero contro il quale si è schiantato Francesco si sarebbe potuto salvare.

L'incidente su via Braccianese in cui è morto Francesco Urso

L'incidente in cui è morto Francesco Urso si è verificato nella notte del 4 ottobre 2020. Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti erano circa le ore 3, il ventenne stava tornando a casa alla guida della sua auto, una Fiat Panda, quando per cause non note e complice l'asfalto umido, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato all'altezza dell'incrocio tra via Braccianese e via Cassia. L'impatto è stato fatale contro l'albero, uno dei tanti che costeggiano via Braccianese e contro i quali negli anni hanno trovato la morte tanti automobilisti e motociclisti. Quando il personale sanitario in ambulanza e i vigili sono giunti sul posto non c'è stato più nulla da fare, il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo.