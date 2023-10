Forte vento a Roma, caduti rami e alberi sulle persone: decine le chiamate ai vigili del fuoco Rami e alberi caduti, grondaie divelte sono alcuni degli interventi dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto decine di chiamate. Due i feriti tra Roma e provincia, uno scooterista in via della Magliana e una motociclista a Civitavecchia.

A cura di Alessia Rabbai

Il ramo caduto a Civitavecchia

Un albero caduto in via della Magliana ha ferito gravemente uno scooterista, un ramo precipitato sulla carreggiata a Civitavecchia ha richiesto l'intervento dell'ambulanza per una donna in moto. Questi solo alcuni degli interventi del personale sanitario venerdì 30 ottobre per il maltempo. Sono decine le chiamate arrivate ai vigili del fuoco a causa del forte vento, che da oggi imperversa tra Roma e provincia.

Da stamattina sono ottanta gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con le squadre che si sono mosse tra Roma e provincia. Oltre cinquanta per alberi caduti e rami pericolanti, grondaie danneggiate e tende divelte a causa delle forti raffiche di vento.

Albero cade in via della Magliana: scooterista in codice rosso

Uno scooterista di cinquantanove anni è rimasto gravemente ferito per la caduta di un albero in via della Magliana a Roma. La pianta, un grosso platano, complice il forte vento, è precipitato in strada sulla carreggiata all'altezza del civico 86. Proprio in quel momento purtroppo stava tarnsitando lungo quel tratto lo scooterista alla guida del suo Honda. Soccorso in ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XXI Gruppo Marconi.

A Civitavecchia un ramo è caduto su una motociclista

A Civitavecchia, sul litorale della provincia Nord di Roma un ramo di un albero è caduto in via Fontana Tetta. È precipitato intorno alle ore 16 proprio sulla carreggiata adibita al transito dei veicoli, ricoprendo interamente lo spazio di una corsia di marcia. Cadendo ha urtato una donna che in quel momento stava passando con la moto. Soccorsa è stata trasportata in ospedale, sul posto oltre ai paramedici sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.