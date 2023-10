Ramo cade in strada e ferisce una motociclista a Civitavecchia: soccorsa e trasportata in ospedale Una motociclista è rimasta ferita in un incidente a causa del ramo di un albero caduto in strada, che l’ha travolta. Soccorsa è stata trasportata in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Il ramo caduto in strada (Foto dei vigili del fuoco)

Momenti di paura per una motociclista rimasta ferita e finita in ospedale a causa della caduta di un ramo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 30 ottobre in via Fontana Tetta a Civitavecchia. Secondo le informazioni apprese verso le ore 16 la donna stava percorrendo la strada sul litorale della provincia Nord di Roma quando improvvisamente, forse complice il maltempo che si è registrato negli ultimi giorni, un ramo di un albero che costeggia la carreggiata si è spezzato e le è caduto addosso, proprio mentre stava passando in quel punto.

La motociclista ferita trasportata in ospedale

Per liberare la donna dal ramo e per mettere in sicurezza l'area è stato necessario l'intervento dei pompieri. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno dato il via alle operazioni. La donna è stata presa in carico dal personale sanitario giunto in ambulanza, che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale.

I vigili del fuoco hanno rimosso il ramo dalla carreggiata liberando la corsia di marcia sulla quale era caduto. Presente sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale di Civitavecchia, per gli accertamenti di sua competenza e per gestire la viabilità. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.