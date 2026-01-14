Forte esplosione a Tor Sapienza: danni ad auto e palazzo, polizia sul posto

Una bomba carta è esplosa questa notte in via Tranquillo Cremona, nella periferia est di Roma. Non ci sono feriti, ma sono stati danneggiati un portone e delle auto.

Palazzi su via Tranquillo Cremona a Roma

Un'esplosione ha scosso la notte nel quartiere Tor Sapienza, alla periferia est di Roma. Il boato è stato avvertito intorno all’1.20 davanti a un condominio di via Tranquillo Cremona, dove si è verificata la deflagrazione di una bomba carta.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’esplosione ha causato danni materiali. In particolare è stato danneggiato il portone del palazzo davanti al quale si è verificato l’episodio, con la vetrata dell'ingresso che è andata in frantumi. Sono state colpite anche alcune auto parcheggiate in strada, che hanno riportato danni a seguito dell’onda d’urto.

Esplosione a Tor Sapienza, indaga la polizia

L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle volanti della Polizia di Stato e degli agenti del commissariato Tuscolano, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’esplosione. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i primi accertamenti e verificare la presenza di ulteriori rischi.

Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che procederanno alla raccolta di testimonianze e a verificare la presenza di eventuali videocamere di sorveglianza che possano aver ripreso quanto accaduto nella notte. In particolare, gli investigatori stanno cercando di chiarire a chi fosse il destinatario del gesto intimidatorio, elemento ritenuto centrale per comprendere la natura dell’esplosione.

I precedenti nel quartiere

Nell'area di via Tranquillo Cremona è presente una piazza di spaccio da tempo sotto l'osservazione delle forze dell'ordine. Il quartiere di Tor Sapienza, inoltre, è noto alle cronache per il campo rom di via Salviati, in cui a dicembre si è verificato un incendio in cui sono rimaste ferite due persone. Qualche giorno prima un ventenne è stato trovato seminudo, ferito e con le mani legate mentre scappava dal campo. Agli agenti della polizia locale aveva poi detto di essere stato rapito e che c'era qualcuno che voleva ucciderlo.