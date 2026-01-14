roma
Forte esplosione a Tor Sapienza: danni ad auto e palazzo, polizia sul posto

Una bomba carta è esplosa questa notte in via Tranquillo Cremona, nella periferia est di Roma. Non ci sono feriti, ma sono stati danneggiati un portone e delle auto.
A cura di Francesco Esposito
Palazzi su via Tranquillo Cremona a Roma
Un'esplosione ha scosso la notte nel quartiere Tor Sapienza, alla periferia est di Roma. Il boato è stato avvertito intorno all’1.20 davanti a un condominio di via Tranquillo Cremona, dove si è verificata la deflagrazione di una bomba carta.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’esplosione ha causato danni materiali. In particolare è stato danneggiato il portone del palazzo davanti al quale si è verificato l’episodio, con la vetrata dell'ingresso che è andata in frantumi. Sono state colpite anche alcune auto parcheggiate in strada, che hanno riportato danni a seguito dell’onda d’urto.

Esplosione a Tor Sapienza, indaga la polizia

L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle volanti della Polizia di Stato e degli agenti del commissariato Tuscolano, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’esplosione. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i primi accertamenti e verificare la presenza di ulteriori rischi.

