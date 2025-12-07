Paura a Tor Sapienza, incendio in un campo rom: due persone ferite e intossicate, una in codice rosso

L’allarme è scattato nella notte, quando hanno preso fuoco due baracche del campo rom a Tor Sapienza. L’allarme è scattato immediatamente: due persone ferite, una grave.

Paura nella notte nel quadrante est della capitale, a Tor Sapienza, dove è scoppiato un incendio al campo rom al civico 94 di via Amarilli. A prendere fuoco sono state alcune baracche che si trovano all'interno del campo. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati carabinieri e operatori sanitari che hanno tratto in salvo due persone rimaste ferite a causa di fumo e fiamme: una è grave.

L'incendio in via Amarilli

Le fiamme sono divampate nella notte fra sabato 6 dicembre e domenica 7, al civico 94 di via Amarilli, fra Tor Sapienza e Tor Cervara, nel campo rom. A prendere fuoco, come anticipato, sono state due baracche del campo.

L'allarme è scoppiato in piena notte e alle ore 3.015 circa sono arrivati sul luogo della segnalazione due squadre di vigili del fuoco con due autobotti per spegnere le fiamme. Oltre a loro, sul posto, sono arrivati altri soccorritori, i carabinieri e gli operatori del 118.

Come stanno le due persone rimaste ferite nell'incendio

Mentre i vigili del fuoco, una volta arrivati, si sono subito precipitati verso le fiamme per spegnere il rogo, gli operatori del pronto soccorso del 118, non appena allertati, hanno raggiunto il campo rom, raggiungendo subito le persone rimaste ferite nel rogo delle due baracche. Non si trovano in condizioni semplici. Per una, in particolare, è scattato il trasporto d'emergenza in ospedale, all'Umberto I. Una volta raggiunta la struttura sanitaria, le condizioni della persona ferita gravemente sono state valutate con un codice rosso, per ustioni e problemi respiratori.

I carabinieri sono rimasti sul posto per quanto di loro competenza. Ancora al vaglio delle autorità le ragioni che hanno portato allo svilupparsi del rogo.