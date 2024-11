video suggerito

Fontana di Trevi con pedana, per il Campidoglio è un successo: "Visitata da 14mila persone nel weekend" Un "grande successo" secondo l'assessorato alla Cultura quello della fontana di Trevi che soltanto nel weekend ha contato 14mila ingressi.

A cura di Beatrice Tominic

Ci sono i turisti del periodo, chi ha deciso di raggiungerla spinto dalla curiosità di vedere come è e chi ha pensato di andarla a visitare soltanto per poter dire di aver visto quella "piscinetta per il lancio delle monetine" e, forse, dopo, parlarne non troppo bene. Ma i numeri parlano chiaro: in appena due giorni, sono state 14mila le persone che hanno passeggiato sulla passerella rialzata davanti alla fontana di Trevi. E in Campidoglio hanno accolto la nuova modalità di visita come "un grande successo".

Le visite alla Fontana di Trevi: 14mila in due giorni

"La nuova passerella per osservare più da vicino la Fontana di Trevi, mentre continuano i lavori di ristrutturazione, ha già riscosso un grande successo", hanno fatto sapere dall'assessorato alla Cultura. Non a caso anche nel 2014, quando fu allestita una pedana da Fendi che ne finanziava il restauro, ebbe successo. E mentre la nuova piscina continua a dividere in due l'opinione pubblica, le visite non si arrestano.

Secondo quanto emerso dal report di Zètema sugli ingressi sulla pedana della Fontana di Trevi nel weekend, sono più di 14mila le persone che hanno percorso la nuova passerella, che permette il cantiere aperto. Nella giornata di sabato 9 novembre ci sono stati più di 6mila ingressi, in quella di domenica 10 poco meno di 8mila.

Le monetine gettate in piscina

Oltre ai dati emersi dalle visite nel weekend, l'assessorato alla Cultura ha reso nota anche la quantità di monetine lanciate nella piscina (che sostituisce la vasca della fontana, totalmente vuota, allestita per mettere in sicurezza i lavoratori e tutelare l'opera). Le monete, infatti, vengono raccolte ogni lunedì e ogni venerdì. Soltanto in questi due giorni sono stati raccolti circa 4600 euro, escluse le monete di valuta estera: saranno donati alla Caritas di Roma per le attività benefiche.