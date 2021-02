in foto: Instagram @SteffGucci

Arrivato a bordo di una fuoriserie verde, il trapper Sferaebbasta ha partecipato ieri all'inaugurazione del suo fastfood a Roma. Si chiama Healty Color, si trova nel quartiere Prati a Roma, a pochi passi da piazza San Pietro, ed è stato aperto in collaborazione con il calciatore del Napoli Andrea Petagna e con lo stilista Marcelo Burlon.

Folla di ragazzini per Sferaebbasta

Ad attendere Sferaebbasta c'erano decine di ragazzini e per gestire l'evento sono dovuti intervenire anche alcuni agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Il trapper ed ex giudice di XFactor è uscito dal locale indossando la mascherina, ma all'ingresso (subito dopo essere sceso dalla macchina e dopo aver spento una sigaretta) ne era sprovvisto. Come detto, ad attenderlo c'erano decine di ragazzi che gli hanno chiesto di firmare copie dei suoi Cd e autografi.

La foto con il socio, lo stilista Burlon

"Ma le mascherine proprio no eh? ma si tanto sono un optional di moda", ha commentato un utente su Instagram sotto una fotografia che ritrae Sferaebbasta e lo stilista Burlon senza mascherina all'interno di un'automobile. Quest'ultimo ha risposto (non è chiaro se scherzasse oppure no, vista la battuta seguente, che non riportiamo): "Siamo tamponati". All'interno del locale, comunque, entrambi hanno fatto video e fotografie indossando correttamente la mascherina.

Il locale romano, aperto insieme al calciatore Andrea Petagna, è un fast food di ‘healty food': nel menu ci sono poke, hamburger, zuppe, pancake, tartare. Ma tutto è all'insegna del salutismo. Il ristorante è aperto dal 3 febbraio in via Leone IV a Roma.