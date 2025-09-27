Folgorato mentre fa dei lavori in casa col padre: gravissimo 23enne

Un giovane di Veroli di 23 anni è stato portato d’urgenza in ospedale al San Camillo di Roma dopo essere stato colpito da una forte scarica elettrica. Il ragazzo stava effettuando dei lavori in casa insieme al padre, quando è caduto perdendo i sensi.

Grave incidente domestico nella mattinata di oggi a Veroli, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di 23 anni è stato colpito da una forte scarica elettrica mentre stava effettuando alcuni lavori edili nella sua abitazione insieme al padre. Le sue condizioni, giudicate estremamente serie dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto, sono molto gravi.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati anche i carabinieri di Veroli. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo avrebbe toccato accidentalmente un cavo scoperto mentre stava lavorando con il genitore, ed è stato folgorato all'istante. Caduto a terra privo di sensi, non ha ripreso conoscenza. Il padre ha subito dato l'allarme, con i soccorritori arrivati sul posto in pochi minuti. Data la gravità delle condizioni del 23enne, è stato allertato l'elisoccorso, che lo ha portato immediatamente all'ospedale San Camillo di Roma, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Come detto, ci sono ipotesi su quanto accaduto, ma la dinamica non è del tutto chiara. I carabinieri di Veroli hanno immediatamente avviato gli accertamenti per stabilire come sia potuto avvenire l'incidente, e se padre e figlio stessero lavorando in condizioni di sicurezza. Il genitore sarà sentito per fornire la sua versione sulla dinamica dell'accaduto, e provare così a ricostruire cosa sia effettivamente successo. L'uomo, che non è rimasto ferito, è ancora sotto shock per quello che è successo al figlio.

Leggi anche Donna si ferisce mentre sposta dei mobili e muore dissanguata in casa

Il ragazzo è grave, non si sa se in pericolo di vita o meno. Un quadro più dettagliato potrà essere noto nelle prossime ore.