Floresto scomparso da Roma: aspettava la figlia fuori dal supermercato ed è sparito nel nulla Sono giorni d’apprensione per i famigliari di Floresto Nisco. Il 79enne stava apettando la figlia fuori da un supermercato di via Aurelia, quando si allontanato ed è scomparso.

A cura di Alessia Rabbai

Floresto Nisco è scomparso da Roma lo scorso 2 novembre. Del settantanovenne non si hanno più notizie da quasi 20 giorni. Secondo quanto ricostruito intorno alle ore 16.30 stava aspettando sua figlia all'uscita di un supermercato di via Aurelia all'altezza del civico 312, ma quando la donna ha pagato il conto in cassa e ha raggiunto il punto in cui lo aveva lasciato, lui non c'era più. Floresto è come scomparso nel nulla. Si tratterebbe di un allontanamento volontario e se ne sono perse le tracce. I famigliari preoccupati ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno attivato le ricerche.

La sua foto e i suoi dati sono stati diffusi alle pattuglie sull'intero territorio della Capitale e oltre e lo stanno cercando. La speranza è che stia bene, che si trovi in qualche struttura e che torni presto a casa. A creare preoccupazione sono infatti anche le temperature, specialmente di notte. L'appello dei suoi cari è stato diffuso anche da Penelope Lazio Odv, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

L'identikit di Floresto Nisco

Floresto Nisco ha settantanove anni ed è originario delle Filippine. Di corporatura esile, è alto 1 metro e 62 centimetri e pesa 70 chili. Ha carnagione scura e capelli bianchi, non ha tatuaggi o segni particolari. L'ultima volta in cui è stato visto indossava un cappotto e pantaloni neri, scarpe da ginnastica nere con suola bianca, cappello con visiera blu. Non parla italiano e potrebbe aver bisogno di aiuto.

Le zone in cui fare particolare attenzione alla sua presenza sono via Aurelia, via Gregorio VII, via Anstasio II e in più in generale in tutta Roma, perché potrebbe trovarsi ovunque. Potrebbe aver infatti aver preso i mezzi pubblici ed essersi spostato altrove. I famigliari hanno lanciato un appello, per chiedere a chiunque l'avesse visto o notato una persona che corrisponde alla sua descrizione di segnalarlo, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Pronto Penelope al 3396514799.