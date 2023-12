Fingono di essere due modelli, 17enne violentata in una casa al Celio: stordita con alcol e droga La giovane è stata attirata nell’appartamento dei due giovani che l’avevano conosciuta in un locale. Uno dei due è stato condannato a sette anni di carcere, l’altro è stato rinviato a giudizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Hanno fatto finta di essere due persone gentili, alla mano. Due modelli che volevano solo passare una serata piacevole insieme. E invece Abdul Rahman Taher a Jalgem e Amer Jamal di gentile e alla mano non avevano nulla. E quella 17enne di cui avevano conquistato la fiducia è stata violentata e picchiata da entrambi nel loro appartamento al Celio. L'episodio risale al 2021, la ragazza li ha denunciati e i due sono stati arrestati. Come riportato da Il Corriere della Sera, uno dei due stupratori è stato condannato in abbreviato a sette anni e quattro mesi di carcere. L'altro, invece, ha scelto il rito ordinario ed è stato rinviato a giudizio.

Quella notte da incubo risale al 2021. La ragazza, minorenne all'epoca dei fatti, si trovava in un locale vicino al Colosseo quando è stata avvicinata dai due 25enni. Hanno iniziato a chiacchierare, le hanno offerto alcol e droga (un fatto che costituirà un aggravante per i due) e l'hanno poi invitata nel loro appartamento in via Marco Aurelio, poco distante dal locale. Per la giovane è stato impossibile chiedere aiuto, ed è stata ripetutamente abusata dai due ragazzi. La lasceranno andare solo la mattina quando lei, ferita e sotto shock, andrà in ospedale e poi a denunciare i due ragazzi.

I due sono stati subito arrestati, poi scarcerati otto mesi dopo e sottoposti a obbligo di firma. A inchiodarli, non solo il racconto di testimoni presenti nel locale, ma anche le tracce di Dna rinvenute. Abdul Rahman Taher ha scelto di essere processato con l'immediato ed è stato condannato a sette anni e quattro mesi. Per Jamal, invece, il processo si aprirà nei prossimi mesi.