Finge di essere malato e truffa un frate per 125mila euro: denunciato dagli amici del religioso Il frate era sempre ansioso e disperato, chiedeva soldi a chiunque lo incontrasse. Alcuni amici hanno poi scoperto che a volerli era un uomo di 78 anni, che fingeva di essere malato.

A cura di Natascia Grbic

Avrebbe preteso 125mila euro per fantomatici problemi che in realtà non avrebbe mai avuto. Un uomo di 78 anni è finito a processo con l'accusa di aver truffato un frate appartenente all'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Il religioso, un 81enne, continua a difendere l'uomo. Ma sono molte le persone vicine a lui convinte che sia stato raggirato.

A denunciare l'uomo sono stati degli amici del frate e altri religiosi dell'istituto. Si sono cominciati a preoccupare quando l'81enne è apparso sempre più ansioso e spaesato, ma soprattutto perché continuava a chiedere denaro a chiunque incontrasse. Denaro che poi non restituiva. Un a volta, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è addirittura entrato in una palestra chiedendo insistentemente mille euro a un istruttore. I suoi amici si sono quindi preoccupati e hanno cominciato a indagare.

Hanno scoperto che il religioso non chiedeva soldi per sé, ma per un altro uomo. V. T. che, secondo la procura, ha inventato di sana pianta dei problemi per raggirare il frate.

Prima gli ha detto di avere una malattia del sangue e di avere bisogno di soldi per le cure. Poi che doveva ristrutturare casa dell'ex moglie, vittima di un incidente. Infine, aveva bisogno di denaro per affrontare la vita di tutti i giorni. In totale ha ricevuto dal frate circa 125mila euro. Una parte dei soldi sarebbe stata anche trafugata dai fondi per i bisognosi.

Sul caso hanno indagato i carabinieri. Il 78enne che ha ricevuto il denaro è accusato di truffa. A difenderlo è solo il frate, che continua a dire che l'uomo non avrebbe inventato nulla. Di diverso avviso la procura, che crede nel raggiro.