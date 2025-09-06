Fidanzati litigano e aggrediscono due poliziotti, uno ha trauma cranico e timpano perforato

Due fidanzati sono stati arrestati e finiti davanti al giudice per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Hanno picchiato due poliziotti intervenuti per separarli mentre stavano litigando, un agente ha un trauma cranico e il timpano perforato.

Immagine di repertorio

Un trauma cranico e un timpano perforato sono le conseguenze riportate da uno dei poliziotti intervenuti durante una lite tra fidanzati. L'aggressione tra una quarantatrenne e un cinquantaquattrenne è avvenuta a Ostia. Ad intervenire gli agenti del Commissariato Ostia, i quali hanno cercato di fermare una discussione animata tra una coppia, che si è verificata in strada. Ma invece di ascoltare i poliziotti e calmarsi, i due si sono scagliati contro di loro, ferendoli. La donna in maniera particolarmente aggressiva, li ha picchiati brutalmente.

Poliziotto con trauma cranico e timpano perforato

I poliziotti hanno cercato di separare i due fidanzatii mentre litigavano. La donna ha picchiato uno dei due agenti, provocandogli un trauma cranico e la perforazione del timpano. Tutti e due gli agenti hanno dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale per le percosse ricevute. Arrivati al pronto soccorso sono stati presi in cura dai sanitari e visitati. L'agente con il trauma cranico e la perforazione del timpano sinistro ha anche ferite e lividi. Ha una prognosi di ventuno giorni.

Un anno di carcere per il 54enne, pena sospesa per la donna

Anche il collega ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, meno grave, ne avrà per sette giorni. Poco dopo l'aggressione i fidanzati sono stati individuati e arrestati. Tutti e due sono finiti a processo per direttissima con il rito abbreviato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per loro i giudici della I sezione collegiale hanno disposto un anno di carcere. Per la donna la pena è sospesa perché incensurata.