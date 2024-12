video suggerito

Fiamme ad Ostiense, incendio agli ex Mercati Generali: colonna di fumo nero si alza dalla struttura Una colonna di fumo nero si è alzata da Ostiense per un grosso incendio che sta divampando nella struttura degli ex Mercati Generali. Pompieri sul posto.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

In fiamme la struttura degli ex Mercati Generali nel quartiere Ostiense. Una alta colonna di fumo nero e denso si è alzata verso il cielo dal quadrante sud ovest della capitale. Non è chiaro ancora come sia divampato il rogo. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivate due autopattuglie dei carabinieri e un camion dei vigili del fuoco che hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che si stanno facendo largo fra le fiamme per verificare se nello stabile si trovasse qualcuno quando è scattato l'incendio e per le operazioni di spegnimento. Oltre a loro, come anticipato, anche i carabinieri.

L'incendio agli ex Mercati Generali di Ostiense

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, l'incendio starebbe interessando il primo piano di uno degli edifici del complesso che si trova nell'area compresa fra via Ostiense e il ponte intitolato a Settimia Spizzichino, che porta nel quartiere di Garbatella, a pochi passi dagli edifici amministrativi dell'università degli studi di Roma Tre, fra cui il Rettorato.

Il complesso per gran parte del XX secolo ha rappresentato il motore socio economico dei quartieri vicini. Nell'ultimo periodo, dopo anni di abbandono, si trovano al centro di un'importante opera di riqualificazione che prevede la ricostruzione di spazi per uffici, tempo libero e nuove attività commerciali e turistiche.

Articolo in aggiornamento