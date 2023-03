Fiamme a Centocelle, prende fuoco un appartamento: evacuati i residenti (VIDEO) Un appartamento al quinto piano di un palazzo ha preso fuoco questa mattina nel quartiere di Centocelle: i residenti sono stati evacuati e l’abitazione dichiarata inagibile.

A cura di Beatrice Tominic

È divampato nella tarda mattinata di oggi, 14 marzo 2023, all'interno di un appartamento al quinto piano di una palazzina di sette al civico 66 di via Guido Zanobini, nel quartiere Centocelle, nel quadrante a sud est di Roma.

La segnalazione dell'incendio è arrivata alle ore 10.38: la macchina dei soccorsi si è immediatamente azionata e sul posto, poco dopo, sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. La sala operativa ha inviato sul luogo tre Aps (12A ,10A,21A) arrivati con due autobotti, l’autoscala, il carro teli, il carro autoprotettori. Con loro anche il capoturno provinciale.

L'arrivo dei soccorsi: residenti evacuati

Non appena arrivati sul luogo dell'incendio, militari e pompieri hanno provveduto a mettere in salvo le persone che si trovavano nel palazzo: i residenti di tutto lo stabile sono stati evacuati. All'interno dell'appartamento in fiamme, invece, si trovavano due donne, una donna di 88 anni e la figlia di 66, raggiunte immediatamente dai soccorritori e portare in salvo. Fortunatamente, le donne sarebbero rimaste illese, poi trasportate in ospedale per accertamenti sulle loro condizioni di salute. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero scoppiato per cause accidentali, probabilmente un asciugacapelli lasciato acceso.

L'abitazione inagibile

Sebbene non risultino danni strutturali alla palazzina, l'appartamento in cui è scoppiato l'incendio è stato dichiarato inagibile: le fiamme si sono sviluppate in tutta l'abitazione danneggiandola seriamente. Madre e figlia che vivevano al suo interno dovranno trovare una sistemazione temporanea.

La parte esterna della casa, invece, è stata invasa soltanto dal denso fumo prodotto dal rogo che ha invaso il vano scale.