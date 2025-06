video suggerito

Festa della Repubblica a Roma il 2 giugno, strade chiuse e bus deviati: il piano mobilità In vista dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, il Comune di Roma ha annunciato le variazioni alla mobilità. Dai divieti alle strade chiuse alcune delle regole per la circolazione sono in vigore già da domenica 1 giugno.

A cura di Enza Savarese

Le frecce tricolori all'Altare della Patria (Immagine di Repertorio LaPresse)

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno Roma Mobilità annuncia le misure di viabilità con chiusure e divieti sulle strade romane, anche per i percorsi di bus e tram.

Le variazioni alla normale circolazione tengono conto delle celebrazioni ufficiali in piazza Venezia alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che nella mattinata di lunedì deporrà la corona d'alloro e il tricolore sul monumento del Milite Ignoto, mentre nel cielo si eseguirà il tradizionale spettacolo delle frecce tricolore.

Divieti di sosta a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica

Il cambio del piano mobilità per lunedì 2 giugno sarà il culmine di una serie chiusure stradali e divieti in atto già da sabato 31 maggio per diversi eventi, dal corteo contro il dl sicurezza, al concerto di Liberato al Circo Massimo all'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma.

La variazioni alla mobilità in vista della Festa della Repubblica scatteranno già da domenica primo giugno e continueranno progressivamente fino a lunedì. I divieti di sosta interesseranno le seguenti strade:

Lungotevere Aventino,

Via delle Terme Deciane,

Viale Aventino,

Clivo dei Publicii,

Viale Gabriele D'Annunzio,

Corso Vittorio

Largo Argentina,

i lungotevere dei Fiorentini, Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de' Cenci, degli Alberteschi, dei Pierleoni.

Strade chiuse tra il 1 e 2 giugno a Roma

Anche per le chiusure stradali, Roma Mobilità annuncia un procedimento progressivo della circolazione. Le ultime strade chiuse proprio in vista dei festeggiamenti istituzionali per la Festa della Repubblica avverranno dalle 5 di lunedì mattina, 2 giugno. Le vie interessate dalla chiusura sono:

nell'area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali (via dei Fori Imperiali, per la giornata festiva, sarà comunque pedonale tutto il giorno),

Via del Corso,

Via del Teatro Marcello,

Via del Plebiscito,

A partire dalle 7 limitazioni al transito anche in zona Quirinale.

Bus deviati a Roma per la Festa della Repubblica: l'elenco delle linee

Inevitabilmente ad essere influenzati dal cambio della circolazione sono anche i mezzi pubblici di Roma. In particolare bus e tram che subiranno variazioni al loro normale percorso. In particolare le linee interessate sono:

3,

8,

C3,

H,

30,

40,

44,

46,

51,

60,

62,

63,

64,

70,

75,

80,

81,

83,

85,

87,

118,

160,

170,

190F,

492,

628,

671,

714,

715,

716,

781,

792,

916F,

nMB.

Proprio perché i principali festeggiamenti avverranno al monumento del Milite Ignoto, i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello saranno sospesi per la mattinata. Per le prime ore del mattino la Questura ha anche richiesto la chiusura della fermata Colosseo sulla metro B per ragioni di sicurezza.

Il piano mobilità per i bus turistici

Interessati da variazioni temporanee sono anche i bus turisti. Alcuni degli stalli sono saranno infatti disponibili tra il 28 maggio e il 3 giugno. Nello specifico le zone di sosta non utilizzabili sono:

dal 28 maggio al 3 giugno:

viale delle Terme di Caracalla,

via del Circo Massimo,

via Petroselli.

lungotevere dei Tebaldi,

lungotevere Aventino,

via Antoniniana.

via Claudia,

via della Navicella.