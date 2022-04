Festa della Liberazione, corteo a Roma per il 25 aprile: l’Anpi contro la guerra Il tradizionale corteo del 25 aprile dell’Anpi a Roma per celebrare la festa della Liberazione e ripudiare tutte le guerre.

A cura di Beatrice Tominic

Come ogni anno, il corteo organizzato dall'Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, della Provincia di Roma, che attraversa i quartieri di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense è partito e ha raggiunto Porta San Paolo. "Pace, lavoro, libertà, accoglienza, costituzione", si legge nella locandina dell'evento di quest'anno.

Partite da Largo Bompiani, a sfilare, come ogni anno, sono state le associazioni partigiane e antifasciste italiane, insieme a studenti e lavoratori, che dopo il corteo si sono fermate in piazzale Ostiense per i saluti istituzionali, gli interventi delle associazioni che hanno partecipato e le letture partigiane. Diversamente da quanto previsto, però, il sindaco Roberto Gualtieri non è riuscito ad essere presente per i saluti istituzionali. Per il Comune di Roma è, invece, intervenuto Miguel Gotor che, citando Liliana Segre, ha dichiarato: "É difficile oggi cantare Bella Ciao senza pensare alla resistenza del popolo ucraino."

Il corteo di oggi, fra i canti partigiani e le bandiere, oltre a celebrare il 25 aprile, ha voluto celebrare la pace e ricordare quanto sia importante, ovunque e ogni giorno, ripudiare la guerra. Numerosi, però, anche i cori e i cartelli di dissenso per la posizione della Nato e dell'Italia per quanto riguarda la guerra in Ucraina.

Il presidio a Largo Argentina

Nel frattempo, dalle 9.30, a Largo Argentina, lato via di San Nicola De’ Cesarini, è stato organizzato un presidio dalle associazioni partigiane e ucraine: è a questa manifestazione che anche Azione e Più Europa hanno deciso di aderire.

"Celebrare la Liberazione è schierarsi con la resitenza di Kiev", hanno scritto in una nota le associazioni che sono scese oggi a piazza Argentina. Qui, fra l'inno d'Italia e Bella Ciao, si è scelto di celebrare la Resistenza, quella italiana di ieri, nella seconda guerra mondiale e quella ucraina di oggi, contro l'invasione russa. "Buon 25 aprile, buona festa della Liberazione a tutti noi – Questa è una manifestazione che unisce, che dice che libertà e resistenza sono sempre da vivere, non solo da celebrare."