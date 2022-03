Festa del cioccolato artigianale a Roma: dall’11 al 13 marzo in Piazza Risorgimento Piazza Risorgimento a Roma dall’11 al 13 marzo ospita la festa del cioccolato artigianale. Tante bancarelle dove gustare dalle 9 fino a tarda serata cioccolato per tutti i gusti dai classici fondente, bianco e al latte, fino alle farciture con creme e liquori.

A cura di Alessia Rabbai

Una bancarella della Festa del cioccolato artigianale (Fonte: Feste del Cioccolato Nazionali)

La festa del cioccolato artigianale a Roma è in programma da oggi, venerdì 11, fino a domenica 13 marzo. La location è Piazza Risorgimento, dove dalle ore 9 fino a tarda sera sono state allestite bancarelle con tanti espositori che vendono cioccolato artigianale – a differenza da quello industriale senza aggiunta di additivi e conservanti – per tutti i gusti: fondente, bianco, latte, farcito con creme o liquori e realizzato in varie forme, come scarpette, animali, oggetti che ricordano la vita quotidiana e le professioni, compresi i classici e intramontabili cioccolatini. Roma, come spiegano gli organizzatori, è stata eletta Capitale italiana del cioccolato artigianale. Per tre giorni l’associazione nazionale ‘Choco Amore' in tour per lo Stivale per promuovere questo gustoso e affascinante alimento, approda per la prima volta a Prati e ha il patrocinio del Municipio I.

Festa del cioccolato artigianale a Roma: il programma

La festa del cioccolato artigianale a Roma ospita artigiani Maestri Cioccolatieri provenienti da varie parti d’Italia, che portano in strada le loro ‘opere' con il profumo e la frangranza del cioccolato ‘vero' che inondano le strade della Capitale. È possibile degustare il cioccolato in tutte le sue forme e gusti facendo una passeggiata e godendosi il centro di Roma. Nel corso dell'evento sono in programma laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, che si possono prenotare direttamente sul sito internet – va verificata la disponibilità – grazie ai quali far conoscere ai bimbi il cacao. Verrà inoltre realizzata dal vivo una scultura dall'artista friulano Stefano Comelli su un blocco di cioccolato di ben 100 chili.

Festa del cioccolato artigianale: modifiche ai mezzi pubblici

Per la festa del cioccolato artigianale in programma dall'11 al 13 marzo in Piazza Risorgimento a Roma Atac ha annunciato delle modifiche ai mezzi di trasporto di superficie, con deviazioni e soppressioni di fermate:

Linea 19Nav: da inizio servizio di venerdì 11 marzo giunta in via Ottaviano attesta in piazza Risorgimento altezza via del Mascherino alla fermata N°71887. Le corse dirette a piazza Risorgimento da Valle Giulia compiono il normale itinerario in corsia tramviaria, fino a viale delle Belle Arti, viale Tiziano, via Fratelli Archibugi, via Flaminia, piazza delle Belle Arti, con immissione in corsia tramviaria di via Flaminia, normale itinerario in corsia tramviaria, fino a via Ottaviano, rotatoria della piazza e si attestano altezza fermata N°71887. In direzione Valle Giulia: dal capolinea provvisorio, compiono il normale itinerario di linea in corsia tramviaria.

Le fermate N°70351-72076-79438-71887-72805 sono momentaneamente soppresse.