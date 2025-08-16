Ferragosto, tante multe e quasi tremila auto controllate tra giorno e notte a Roma e sul litorale

A Ferragosto e nel corso della notte sono state controllate quasi tremila automobili e sono state identificate più di 5mila persone, tra carabinieri e polizia, a Roma e sul litorale romano. La questura della Capitale segnala di aver identificato ben 2mila persone e sottoposto ad accertamenti 800 veicoli. Sono state rilevate 29 violazioni al codice della strada, tutte per conducenti sorpresi ubriachi. I controlli, fa sapere la polizia, sono stati effettuati nelle vicinanze delle spiagge di Ostia e Santa Severa, ad Anzio e Nettuno, al lago di Castel Gandolfo e anche sulle sponde del Tevere.

"Il piano, già operativo dalla scorsa settimana, si è strutturato su più fronti, muovendo da posti di controllo e di blocco lungo le arterie autostradali e le direttrici del litorale, per poi orientarsi su una meticolosa attività di carattere amministrativo sui locali della movida, senza trascurare una dedicata attività di contrasto ai fattori di rischio ad essa connessi", fa sapere la questura in una nota.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Roma ha fatto sapere di aver potenziato i controlli nel centro storico della Capitale e nelle zone della movida, arrivando a identificare oltre 3.500 persone ed eseguire verifiche su 1.900 veicoli. I militari hanno arrestato sei persone e ne hanno denunciate altre sei.

In particolare, in via del Corso un uomo è stato arrestato perché stava rubando, con borse schermate, due cappelli di marca e altra merce dal valore complessivo di 450 euro. I carabinieri di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due donne per lo stesso motivo, poché accusate di aver rubato capi dal valore di 500 euro da due negozi del centro. Ancora, in zona Termini un uomo è stato arrestato perché aveva tentato di rubare due borse in un punto vendita di via Gioberti.

La scorsa notte, invece, un 46enne ha consumato diversi alcolici all'interno di un locale di via Trionfale, ma si è rifiutato di pagare e anzi ha minacciato il gestore e danneggiato il negozio. Per questo è stato arrestato.