Un uomo di 57 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato IX Distretto Esposizione per essere stato trovato in possesso di numerosi documenti contraffatti. Uno ce l'aveva lui (e sul documento falso c'era scritto che era nato nel 1993, una data abbastanza improbabile per un uomo di 57 anni), mentre gli altri erano nella sua abitazione, insieme a una macchinetta per plastificare i documenti, rendendoli molto più simili a quelli originali.

Il fermo è avvenuto ieri pomeriggio in viale America, vicino la stazione metro Eur Fermi a Roma. Gli agenti hanno visto un ragazzo scendere da un veicolo e guardarsi intorno con fare sospetto, così hanno deciso di fermarlo per un controllo. Il giovane si è fermato, mentre il conducente della macchina si è invece dato alla fuga. Inseguito prima a piedi, poi in auto, ha fatto alcune manovre azzardate facendo cadere a terra un poliziotto. Dopodiché è stato raggiunto da altre volanti e bloccato. Quando gli agenti hanno chiesto i documenti, l'uomo ha fatto vedere una carta d'identità della Repubblica di San Marino valida per l'espatrio e intestata a C. P. A., classe 1993. Per confermare fosse lui, ha mostrato anche una tessera metrebus con le stesse generalità e la stessa foto del primo documento. Ma in macchina i poliziotti ne hanno trovati altri.

Nell'auto l'uomo aveva altri documenti intestati a C. F., 57enne, con la sua foto stampata sopra. Inoltre nascosto nella cintola dei pantaloni aveva un coltello a serramanico lungo 20 cm, sequestrato. La perquisizione è proseguita nella sua abitazione, dove è stata trovata una gorssa busta piena di carte d'identità, alcune false altre rubate, oltre a patenti, tessere sanitarie, metrebus, e una plastificatrice universale. Nonostante il 57enne fosse ufficialmente disoccupato, aveva diversi soldi su una carta di credito. Arrestato, è stato portato in carcere.