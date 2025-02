Feriti tre infermieri nel carcere di Frosinone, detenuto li minaccia con una lametta

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Insulti, poi minacce con una lametta da barba e infine spintoni. Stando a quanto si apprende, tre infermieri, due uomini e una donna, sono stati aggrediti da un detenuto all'interno del carcere di Frosinone. Secondo quanto ricostruito, prima l'uomo avrebbe rivolto pesanti insulti ai tre operatori, poi li avrebbe minacciati di morte e infine li avrebbe spintonati con violenza.

I tre sanitari sono stati soccorsi e visitati al pronto soccorso, dal quale sono stati dimessi con "diversi giorni di prognosi", secondo quanto riferito dai sindacalisti della Cisl Funzione Pubblica, che hanno inoltre chiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza del personale che opera all'interno dell'istituto penitenziario.

Hanno dichiarato in una nota il Segretario Generale della Cisl Funzione pubblica Frosinone Antonio Cuozzo ed il responsabile della Sanità Pubblica Vincenzo Gaetani: "Quanto accaduto nelle ultime ore è gravissimo. Una situazione insostenibile ed inaccettabile ripetuta nel tempo che comporta stress lavorativo correlato, a seguito dell'alto rischio psico-fisico al quale le lavoratrici e i lavoratori sono esposti quotidianamente, nell'ambito dell'espletamento del proprio profilo professionale".

Il sindacato ricorda di aver proposto nei giorni scorsi, in attesa di soluzioni concrete, il turnover del personale infermieristico, in modo che gli operatori non lavorino oltre i 12-18 mesi di permanenza all'interno del carcere di Frosinone. L'amministrazione dell'istituto aveva annunciato l'arrivo di nuovi agenti ma, secondo i sindacalisti, queste nuove entrate sono insufficienti e saranno sufficienti appena a coprire le uscite del personale che quest'anno andrà in pensione.