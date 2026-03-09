Femminicidio in Spagna, accoltella e uccide la compagna a Malaga: al via il processo per Marco Romeo

Marco Romeo, il nettunense accusato di due femminicidi in Spagna.

Al via il processo per Marco Romeo, il quarantottenne di Nettuno accusato di omicidio premeditato e maltrattamenti nei confronti della sua compagna Paula, morta il 17 maggio 2023 a Torremolinos, Malaga, in Spagna. Nel corso della prima udienza, che si è tenuta oggi, lunedì 9 marzo 2026, ha dichirato di aver agito per legittima difesa, negando di aver premeditato il femminicidio della compagna, ventottenne e madre di tre figli, l'ultimo dei quali nato dalla relazione con l'uomo, durata circa tre anni. Per lui presto scatterà un nuovo processo per il femminicidio di Sibora Gagani, trovata murata a quasi dieci anni dalla scomparsa in un'intercapedine della casa in cui si erano trasferiti.

La relazione di Marco Romeo in Spagna: "Violenze e controllo sulla compagna"

Il rapporto fra i due, secondo quanto ricostruito, sembra essere stato segnato da violenze e controllo costante da parte del quarantottenne, originario di Nettuno. A poco a poco, nel periodo in cui sono stati insieme, sembra che la donna abbia tagliato i contatti con famiglia e amici. Da chiarire anche la natura di alcuni lividi che avrebbe attribuito a cadute accidentali che potrebbero far pensare a violenze fisiche taciute.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, inoltre, avrebbe esercitato un controllo costante sulla donna: le avrebbe impedito di lavorare, avere un telefono personale e persino di recarsi dal ginecologo quando era incinta. Il pm nell'accusa ha ricostruito gli ultimi giorni prima del femminicidio per provarne la premeditazione: secondo quanto emerso dalle indagini, la donna dopo la fine della loro storia stava iniziando una nuova relazione. Romeo non avrebbe accettato la fine della loro relazione, così avrebbe sottratto un coltello dal ristorante in cui lavorava e, una settimana dopo, avrebbe raggiunto la donna. Per ucciderla.

La ricostruzione: come è stata uccisa Paula

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe sottratto un coltello dalla lama di oltre 31 centimetri dalla cucina del ristorante in cui lavorava il 10 maggio. Una settimana dopo, il 17 dello stesso mese, avrebbe raggiunto la donna nel loro appartamento nel quartiere La Carihuela di Torremolinos. Si è recato nell'abitazione con il pretesto di lasciare la casa. Ma una volta rientrata la giovane, è stata colpita con 14 coltellate e altre due alla schiena, mentre provava a fuggire. Una di queste si è rivelata essere fatale per la donna. Il quarantottenne, a quel punto, si sarebbe cambiato e lavato, poi avrebbe tentato la fuga. Poco dopo, però, è stato fermato da una pattuglia della polizia locale.

La polizia spagnola trova un cadavere murato nell’appartamento in cui Sibora Gagani viveva con Marco Gaio Romeo

La reazione dell'avvocato e il secondo processo

La famiglia della compagna si è costituita parte civile e, con l'avvocato Guillermo Smerdou, chiede n risarcimento dei danni per 700mila euro, oltre a 28 anni di carcere per Romeo. Inoltre chiede che sia revocata a Romeo la patria potestà sul figlio nato dalla relazione con la vittima: il piccolo ora si trova sotto tutela dei servizi sociali dell'Andalusia.

A seguito del femminicidio della ventottenne, sono state riaperte le indagini sulla scomparsa di Sibora Gagani con cui Romeo aveva avuto una relazione fino all'arrivo in Spagna, nel 2014. Dopo pochi mesi, però, si erano perse le tracce della ragazza. Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa, le dichiarazioni rese spontaneamente dall'uomo, poi ritrattate, hanno permesso di ritrovare il corpo, murato all'interno di un'intercapedine in cui i due si erano trasferiti da Nettuno. Per Romeo, presto, si aprirà un secondo processo a suo carico.