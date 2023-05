Uccide l’ex compagna con 14 coltellate a Malaga: arrestato un 45enne di Nettuno Il 45enne era già stato denunciato da altre donne e raggiunto da misure cautelari per violenza domestica. Si era trasferito in Spagna nel 2014 con la fidanzata Sibora Gagani, scomparsa misteriosamente 9 anni fa.

È stato arrestato nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 maggio 2023 a Malaga, in Andalusia, accusato di aver ucciso con 14 coltellate l'ex compagna, una ragazza di 28 anni spagnola: si tratta di Marco Romeo, 45enne di Nettuno, che avrebbe ucciso l'ex compagna al culmine di una lite avvenuta nel loro appartamento. Come riporta Il Caffè.tv, secondo testimoni e amici, la donna in passato era già stata aggredita dal 45enne.

L'omicidio della 28enne a Malaga

Lutto cittadino a Malaga dove un uomo ha ucciso l'ex compagna con 14 coltellate: l'aggressione, fatale, è avvenuta ieri sera nel loro appartamento, a pochi passi dalla pizzeria "La Tombola", dove lavorava la vittima. A far scattare l'allarme sono stati i dipendenti di un altro locale nelle vicinanze, dove lo stesso 45enne aveva lavorato per un periodo come pizzaiolo: sabato scorso, però, era stato licenziato. Secondo quanto hanno riferito le persone del luogo, pare che si assentasse spesso e che avesse "problemi con la droga".

Sono stati i dipendenti del bar a sentire delle grida di aiuto provenire dall'interno del vicino appartamento verso le 23.30. Non era la prima volta che le grida si sentivano anche fuori dall'appartamento. Insieme ad un collega, il titolare del bar ha chiesto a voce alta alla ragazza se stesse bene, ma non ha ricevuto alcuna risposta da parte della 28enne: per lei ha risposto Romeo che ha provato a tranquillizzare i due rifiutandosi di farli entrare in casa. I due, preoccupati, allora hanno allertato la polizia: quando sono arrivati gli agenti, però, l'uomo era già scappato dalla casa. Dopo un'intensa caccia all'uomo, nelle ore successive, il 45enne è stato individuato e arrestato.

I precedenti

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, già in precedenza Romeo aveva manifestato atteggiamenti violenti nei confronti della 28enne e anche di altre due donne che, per un periodo, avevano frequentato il 45enne e che avevano denunciato episodi di questo genere. L'uomo era già stato raggiunto da misure cautelari proprio per violenza domestica.

A questo scenario, infine, si aggiunge anche la misteriosa scomparsa di Sibora Gagani, ragazza di 22 anni fidanzata di Romeo nel 2014 e sparita misteriosamente dopo il loro arrivo, insieme, a Torremolinos, a Malaga. Da 9 anni non si hanno più notizie della ragazza: la madre della 22enne, a fronte di quanto accaduto ieri, ha lanciato un appello alla polizia spagnola per esortare gli agenti a fare chiarezza anche su quanto capitato alla figlia.