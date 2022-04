Femminicidio a Civitavecchia: donna trovata morta in casa strangolata dal compagno Uccisa strangolata dal compagno, l’ennesimo femminicidio a Civitavecchia, dove la Polizia di Stato ha fermato un uomo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia a Civitavecchia, dove una donna di quarantacinque anni è stata trovata morta all'interno di un'abitazione in via Fratelli Cervi. Ad ucciderla sarebbe stato il compagno, che si sospetta l'abbia strangolata. La vittima è una donna originaria del Venezuela, mentre il presunto autore del delitto Gaetano Notargiacomo, un uomo già noto alle forze dell'ordine, che è stato fermato. Secondo le informazioni apprese i drammatici fatti sono avvenuti nelle scorse ore all'interno della casa in cui la coppia conviveva, nella città portuale sul litorale Nord della provincia di Roma.

Durante l'aggressione la quarantacinquenne ha cercato in ogni modo di difendersi, lo testimoniano le lievi ferite riportate dal suo aggressore, ma ciò non è bastato a farlo desistere nel suo intento di toglierle brutalmente la vita. Lui l'avrebbe afferrata al collo, strangolandola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia diretti da Luca Pipitone e la squadra mobile di Roma, che lo hanno bloccato e portato via in stato di fermo, per essere sottoposto ad interrogatorio e per il quale si attende la decisione del giudice nell'udienza di convalida. Il cadavere della donna, terminati i rilievi scientifici, verrà trasferito in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che nel disporrà l'autopsia.