Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, Scientifica nella villetta: dalle telecamere non è mai uscita di casa

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, sparita da Anguillara Sabazia, comune poco distante da Roma. Gli inquirenti, però, sono sempre più orientati verso l’ipotesi del femminicidio. La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo in cui, al momento, il marito di Torzullo, Claudio Carlomagno, risulta l’unico indagato. Sotto l’attenzione dei militari c’è in particolare la casa della coppia: gli specialisti del Reparto Investigazioni Scientifiche stanno effettuando i rilievi nella villetta, posta sotto sequestro. Inoltre, nei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate sulla via si vede la donna rientrare e non uscire più dal cancelletto.

Ricerche nella casa e su auto e telefono del marito

Il raggio d’azione delle indagini, al momento, si è ristretto dopo che le ricerche effettuate nella giornata di ieri nel vicino lago di Bracciano e nei terreni della ditta di movimento terra di Carlomagno non hanno dato esiti.

Sono stati sequestrati anche l’auto e il telefono cellulare dell’uomo, per individuare eventuali elementi utili alle indagini. A orientare gli investigatori verso il marito è anche il racconto, a tratti incongruente, fornito in sede di denuncia il 9 gennaio, giorno successivo a quello della scomparsa.

I due, genitori di un bambino di 10 anni, erano in fase di separazione dopo vari problemi coniugali e a breve si sarebbe dovuta tenere l’udienza davanti al giudice civile. Inoltre non emergerebbero elementi che possano far pensare a un allontanamento volontario. La donna non avrebbe avuto motivi per sparire senza lasciare traccia e, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, non aveva mai manifestato l’intenzione di farlo.

Claudio Carlomagno è figlio di Maria Massenio, assessore nel Comune di Anguillara Sabazia, con delega alla Sicurezza e alla Legalità. Come riferito da alcuni conoscenti cittadini del paese in provincia di Roma, la donna sarebbe rimasta sotto choc già nell'immediatezza della notizia della scomparsa.

Il sindaco di Anguillara: "Conosco entrambi. Siamo tutti preoccupati"

"Da ieri pomeriggio facciamo la spola con Anguillara Sabazia. Da quando abbiamo ricevuto la segnalazione dalla Prefettura, siamo in contatto costante con i genitori di Federica Torzullo e raccogliamo informazioni e dichiarazioni che poi giriamo ai carabinieri impegnati nelle indagini", ha detto Rocco Micale, vicepresidente dell’associazione di ricerca scomparsi Penelope Lazio, che sta seguendo il caso. "Diverse sono serie e fondate, ma al momento non escludiamo alcun esito".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, spiegando che la comunità cittadina "sta vivendo un momento complesso, siamo tutti preoccupati per la nostra concittadina, Federica Torzullo, scomparsa ormai da giorni". "Invito però tutti, soprattutto dopo che nella giornata di ieri si è diffusa la voce di un suo presunto ritrovamento, a non diffondere notizie errate. Al contrario, chi ritiene di avere informazioni si rivolga alle forze dell’ordine. Conosco entrambi, sia Federica che il marito hanno un figlio di 10 anni — ha aggiunto Pizzigallo —. Qui siamo tutti preoccupati e dispiaciuti. Proprio per questo sottolineo che qualsiasi racconto sulla vicenda può essere utile, ma può anche provocare confusione o distrarre dalle indagini in corso".