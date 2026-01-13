Federica Torzullo scomparsa, il marito indagato per omicidio: i due si stavano separando

Federica Torzullo ufficialmente è scomparsa da Anguillara, piccolo comune alle porte di Roma. Ma i carabinieri credono che quello che hanno di fronte non sia un allontanamento volontario, ma un femminicidio. La versione del marito, da cui si stava separando, non convince gli inquirenti, che fino a tarda notte hanno cercato non una persona, ma un corpo. Notizia di oggi, martedì 13 gennaio, è che il marito è indagato per omicidio. Giù nella giornata di ieri le ricerche erano state estese non solo al lago di Bracciano ma anche al posto di lavoro dell'uomo, titolare di una ditta di movimento terra. Sono state sequestrate l'auto dell'uomo e il telefono cellulare, al fine di trovare elementi utili alle indagini. Sequestrata anche la casa, ora al setaccio della Scientifica.

I dubbi sulla versione dell'uomo

A presentare denuncia di scomparsa è stato proprio Claudio G., marito di Torzullo. I due, come detto, si stavano separando, e a breve ci sarebbe stata l'udienza davanti al giudice civile. A far insospettire i militari è stata proprio la versione dei fatti data da Claudio G. il 9 gennaio (giorno in cui è andato a fare la denuncia, mentre Torzullo sarebbe scomparsa l'8 gennaio), che è risultata a tratti incongruente. Si è quindi passati dall’ipotesi di allontanamento volontario a quella di omicidio. Il telefono di Torzullo risulta spento da giorni e non ci sarebbero elementi a sostegno della pista dell’allontanamento spontaneo. La donna, infatti, non aveva motivi per motivi per sparire nel nulla, ma soprattutto non aveva mai dato segno di volerlo fare.

L'appello per il ritrovamento

Amici e familiari sono estremamente preoccupati. A lanciare un appello, sperando in un suo ritrovamento, è anche l'Associazione Penelope. Federica Torzullo è alta 1,80, ha corporatura media, capelli castani e occhi neri. Ha un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un tribale sul petto. Da attenzionare, spiegano dall'associazione, soprattutto le stazioni dei pullman nei paesi limitrofi ad Anguillara. Nonostante le indagini stiano andando in una direzione diversa da quella dell'allontanamento volontario, le persone vicine a Torzullo sperano si tratti solo di un malinteso, e che la donna sia viva e stia bene. Le speranze però, sono ridotte al lumicino.