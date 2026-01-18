Federica Torzullo scomparsa da 10 giorni, il marito non collabora. Gli inquirenti: “Sangue dappertutto”

Ancora nessuna traccia di Federica Torzullo. La donna è scomparsa da Anguillara ormai da dieci giornie le speranze di trovarla viva, purtroppo, sono ridotte al minimo. Gli inquirenti, infatti, cercano un corpo: finora sono state battute tutte le zone di Anguillara e dintorni dove potrebbe essere stata sepolta, sono state fatte ricerche con elicotteri e droni. Ma nulla è stato trovato. Il marito Claudio Carlomagno, indagato per omicidio, non ha nessuna intenzione di collaborare: questo nonostante in casa, sui suoi abiti da lavoro, sul camion, sulla auto, e su un mezzo meccanico siano state trovate ‘copiose tracce di sangue'. Cellulare spento da giorni, non è dato sapere dove si trovi.

La versione del marito ‘illogica e contraddittoria'

Ciò che è certo è che la versione data da Carlomagno non convince i carabinieri. Una versione trovata in più parti lacunosa e contraddittoria, senza il minimo senso. L'uomo ha dichiarato di aver visto per l'ultima volta Torzullo la sera prima della ‘scomparsa', intorno alle 23: avrebbero cenato insieme, e poi sono andati a dormire in camere separate, perché lei sarebbe dovuta partire il giorno dopo. Ma Torzullo, da quella casa, non è mai uscita. Lo testimoniano le telecamere di sorveglianza poste davanti alla villetta, che riprendono lei entrare il giorno prima intorno alle 19.30, e il marito uscire la mattina dopo, intorno alle 7.30. Di lei, nessuna traccia. Il figlio, ora affidato ai nonni materni, era stato già portato da loro il giorno prima: non c'era quindi in casa nel momento della scomparsa. Carlomagno, inoltre, non ha detto ai carabinieri che lui e la moglie si stavano separando: ha solo parlato di una ‘piccola crisi', ma ‘nulla di serio'. Una versione molto edulcorata dato che avevano preso appuntamento con il giudice civile per ufficializzare la separazione.

Le ricerche nel lago e in campagna

Proprio in casa, sono state trovate copiose tracce di sangue, così come sugli abiti da lavoro del marito, sul camion, sulla macchina, su un mezzo da lavoro. Analisi sono in corso per capire se appartengano a Federica Torzullo, ma i dubbi sembrano essere pochi. Per il momento, Carlomagno è ancora a piede libero, non è stato arrestato. Non è escluso però che le cose possano cambiare se i risultati delle analisi fossero positivi. Manca però un corpo, che non è stato ancora trovato: sono stati setacciati il lago di Bracciano (molto complicato per la presenza di una fitta vegetazione sul fondale), una ex cava dove sorge una discarica di rifiuti edili usata proprio da Carlomagno, le campagne circostanti, l'abitazione, la ditta. Per ora, però, le ricerche non hanno dato esito positivo. E la famiglia, stretta del dolore, non ha ancora perso le speranze di trovarla viva.