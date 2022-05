Fast & Furious, le riprese anche a Roma: chiusure stradali a maggio per il set del film di Hollywood La Wildside, la società che produce Fast&Furious 10, ha chiesto e ottenuto dal Comune di Roma di poter allestire i set su molte strade della Capitale, che verranno per questo chiuse al traffico in alcuni giorni del mese di maggio.

A cura di Enrico Tata

Le meraviglie di Roma faranno da sfondo a Fast&Furious 10, il decimo capitolo della famosa saga hollywoodiana. La Wildside, la società che produce il film, ha chiesto e ottenuto dal Comune di Roma di poter allestire i set su molte strade della Capitale, che verranno per questo chiuse al traffico in alcuni giorni del mese di maggio.

Le strade scelte per il set di Fast&Furious 10

Verranno effettuate riprese su via Ludovisi, zona via Veneto, ma anche a Prati, nei pressi di Castel Sant'Angelo e per la precisione in piazza dei Tribunali, piazza Adriana, Largo Invalidi e Mutilati di Guerra, lungotevere dei Mellini, Lungotevere Prati, via Giuseppe Gioacchino Belli e Lungotevere Oberdan. Il set verrà allestito anche sulla opposta sponda del Tevere, tra via di Monte Brianzo, piazza di Tor Sanguigna, piazza di Ponte Umberto I, via Giuseppe Zanardelli, lungotevere Tor di Nona, Lungotevere Marzio, lungotevere degli Altoviti, piazza Pasquale Paoli. E ancora sono state disposte deviazioni e chiusure stradali in via Cristoforo Colombo, via del Monte Oppio, via delle Terme di Traiano, viale delle Terme di Caracalla, via delle Tre Cannelle, via 24 Maggio, via Panisperna, via della Cordonata, via delle Terme di Traiano e via Cesare Balbo.

Bus deviati per allestire il set

Sabato 7 maggio, proprio a causa dei set per il film, tra le 5 e le 9 di mattina è prevista la chiusura totale di via dei Fori Imperiali, anche per i bus. È prevista quindi la deviazione, riporta Roma Mobilità, "per le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117, 118 e MB (navetta che, sino al 4 giugno, sostituisce i treni della metro B tra Castro Pretorio e Laurentina la sera dopo le 21 e, nei sabati e nelle domeniche di maggio, da inizio a fine servizio). Deviazione anche per le ultime corse di sabato mattina della notturna nMB".

Jason Momoa e Vin Diesel andranno anche a Genzano

Anche Genzano di Roma, come abbiamo raccontato, è stata scelta per fare da sfondo ad alcune scene del film di Holliwood. Anche alcune strade del paese dei Castelli Romani, quindi, verranno chiuse al traffico per permettere l'allestimento del set.