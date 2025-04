Fascia Verde a Roma, confermati i divieti ma niente multe: telecamere solo per monitoraggio

video suggerito

A cura di Enrico Tata

La giunta regionale guidata da Francesco Rocca ha aggiornato il Piano di risanamento della qualità dell’aria. Una delibera che prevede il divieto di circolazione all'interno della Fascia Verde di Roma per le auto alimentate a gasolio fino a euro 5. Ma la novità sostanziale è un'altra e di fatto permette al Comune di Roma di rinviare ancora l'entrata in vigore delle regole: i comuni e quindi anche Roma Capitale possono proporre misure alternative (come del resto è già accaduto quest'anno) per evitare lo stop ai veicoli più inquinanti. E, come ha già dichiarato l'assessore capitolino Eugenio Patanè, il Campidoglio proporrà alla Regione Lazio per il 2025 la stessa ricetta approvata già per l'anno in corso: introdurre limiti soprattutto sui riscaldamenti domestici per non toccare ulteriormente i divieti alla circolazione.

I varchi elettronici non serviranno a fare multe, per ora

Non solo: i primi 80 varchi elettronici di accesso alla Ztl di Roma sono già stati installati e stanno monitorando gli accessi. Probabilmente continueranno la raccolta dati, ma non saranno utilizzati per i prossimi due anni per comminare multe ai trasgressori. "Abbiamo già montato un ottantina dei 143 varchi previsti. Sono accesi con una funzione di monitoraggio del numero dei veicoli che entrano in divieto, ma stiamo riscontrando un tasso inferiore al 2%. Una cosa positiva, perché significa che ci siamo abituati a questo tipo di divieti", ha spiegato ieri l'assessore Patanè. Accesi sì, ma non utilizzati dai vigili per fare multe agli automobilisti.

Confermati i divieti di accesso alla Fascia Verde di Roma

Come anticipato, il Campidoglio chiederà alla Regione, anche per il 2025, di non inasprire i divieti di accesso alla ztl Fascia Verde: "Lo scorso anno abbiamo fatto una proposta che non fosse così coercitiva rispetto ai cittadini, e la Regione Lazio ci ha accordato questa proroga. La riproporremo anche quest'anno con un Piano complessivo che non riguarda solo la mobilità. Faremo un piano complessivo rispetto ai due inquinanti in base ai quali abbiamo subito, come Italia, due volte un procedimento di infrazione da parte dell'Unione Europea".

I divieti di accesso, quindi, resteranno probabilmente gli stessi che sono già in vigore. In altre parole, l'accesso alla Fascia Verde è vietato alle auto a benzina, GPL e metano Pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2 e alle macchine diesel, Dual fuel e Mixed fuel Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2 e Euro 3.