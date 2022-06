“Farai i conti con Dio, non meriti amore o amici, devi morire”: stalker arrestato a Roma L’uomo, un 43enne, dovrà rispondere dell’accusa di stalking aggravato.

A cura di Enrico Tata

"Non meriti amore o amici, devi morire o passare il resto dei tuoi giorni sola come un cane o in un letto di ospedale tra sangue e dolori", le augurava al telefono. "Farai i conti anche tu con Dio e credo che la sotto ci faremo compagnia", il testo di uno dei tanti messaggi. Per la ragazza l'incubo è cominciato nel settembre 2019. Il suo ex, un uomo di 43 anni, l'ha minacciata di morte, l'ha pedinata e contattata innumerevoli volte tramite messaggi e chiamate. Per questo dovrà rispondere dell'accusa di stalking aggravato davanti ai giudici. Il gup di Roma ha infatti già disposto per lui il rinvio a giudizio e ha anche disposto la misura del divieto di avvicinamento alla donna.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, le continue minacce e in generale le condotte persecutorie messe in atto dall'ex hanno causato alla ragazza "un perdurante e grave stato di ansia e paura". Lui si mostrava "geloso e possessivo" e la accusava "falsamente di averlo tradito". "Mi uccido se non ritorni con me", le avrebbe detto più volte. Con il passare dei mesi, è diventato sempre più aggressivo: ha creato profili Facebook falsi e ha inviato alla ragazza foto di lei bambina dicendole che indossava spesso le scarpe della madre. "Non meriti amore o amici, devi morire o passare il resto dei tuoi giorni sola come un cane o in un letto di ospedale tra sangue e dolori", le ha scritto una volta, minacciando di andare sotto casa sua "per vendicarsi". E ancora minacce, chiamate, messaggi continui. Il 2 agosto dello scorso anno l'ultimo messaggio: "Farai i conti anche tu con Dio e credo che la sotto ci faremo compagnia". La ragazza ha quindi deciso di denunciare tutto alle forze dell'ordine e così sono iniziate le indagini. Come detto, l'uomo è già stato rinviato a giudizio e dovrà sostenere adesso un processo per stalking.