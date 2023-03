Fanno irruzione in gioielleria armati di pistola e picchiano una commessa: arrestate 3 persone Il colpo è avvenuto nel centro commerciale Le Terrazze a Castel Palocco in gioielleria: dopo aver picchiato una commessa hanno provato a fuggire, ma poi sono stati bloccati dalla polizia.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno fatto irruzione questa mattina in uno dei negozi del centro commerciale di Casal Palocco, Le Terrazze, a largo Filippo il Macedone, nella zona sud ovest di Roma, a poca distanza dal litorale romano di Ostia: tre persone, due donne e un uomo, sono entrate nella gioielleria verso le 10.15 per mettere a segno un colpo, mentre una quarta, un uomo, era rimasto fuori a fare da palo. Le tre persone si sono presentate a volto scoperto e armate di pistola, minacciando il titolare e la commessa presente in quel momento.

L'irruzione in gioielleria

Non appena entrate, le due si sono rivolte alla commessa, intimandole di consegnare loro i gioielli e il contante presente della cassa: una di loro aveva una pistola in pugno. Nel frattempo, però, il titolare, accortosi di quanto stava accadendo, sarebbe riuscito a lanciare subito l'allarme, collegato direttamente con il X distretto della polizia di Ostia.

Quando hanno capito ciò che stava succedendo, le due ladre hanno cercato di mettere fretta alla commessa, per concludere il colpo in breve tempo e riuscire a fuggire con la refurtiva, fino a picchiarla utilizzando il calcio della pistola.

La fuga e l'intervento della polizia

Non appena ottenuti gioielli e denaro, i tre hanno provato a scappare: a bloccarli, prontamente, i passanti che si trovavano nel centro per gli acquisti. Nel frattempo, inoltre, sono gli agenti arrivati al centro commerciale e hanno fermato i ladri. Il quarto, che stava facendo da palo, sarebbe riuscito a scappare. Dopo l'intervento i poliziotti, i tre sono stati fermati. Sul posto, oltre agli agenti della polizia, anche una pattuglia di carabinieri.