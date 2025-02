video suggerito

Falso allarme bomba al Colosseo: artificieri aprono uno zaino abbandonato Uno zaino abbandonato vicino al Colosseo a Roma oggi ha fatto scattare l’allarme bomba, poi rivelatosi falso. Gli artificieri della polizia di Stato hanno bonificato l’area. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I poliziotti al Colosseo per l'allarme bomba (Foto di Welcome to Favelas)

Un falso allarme bomba al Colosseo ha fatto "tremare" il centro storico di Roma. L'allerta è scattata oggi, martedì 18 febbraio, in via degli Annibaldi. Ad insospettire passanti e negozianti è stata la presenza di uno zaino abbandonato in strada, che è rimasto incustodito per diverse ore. Pensando che potesse trattarsi di una bomba, per questioni di sicurezza e per scongiurare eventuali tragedie, è partita la chiamta al Numero Unico delle Emergenze 112, con la segnalazione di un bagaglio sospetto. L'attenzione è alta nel centro storico di Roma, specialmente a ridosso dei luoghi di culto come San Pietro per il gran numero di pellegrini in occasione del Giubileo 2025 e dei monumenti, come l'Anfiteatro Flavio, che è il più visitato al mondo.

Via degli Annibaldi transennata per le operazioni di bonifica

Arrivata la chiamata con la segnalazione dello zaino, sono state attivate le procedure previste nei casi di un sospetto ordigno. Sul posto a pochi passi dal Colosseo sono giunti gli artificieri della polizia di Stato, che hanno trovato lo zaino, transennato l'area allontanando i passanti e hanno dato il via alle operazioni di bonifica. Via degli Annibaldi è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato al passaggio di veicoli e pedoni, per tutta la durata dell'intervento, poi riaperta.

Falso allarme bomba, nello zaino solo oggetti personali

Le operazioni di bonifica hanno dato esito negativo: nello zaino non è stato trovato alcun ordigno, ma si tratta semplicemente di un bagaglio, probabilmente dimenticato da qualche turista distratto. Dentro c'erano solo oggetti personali e nulla di potenzialmente pericoloso, né esplosivi. Terminate le verifiche l'allarme è rientrato e la strada precedentemente chiusa è stata riaperta.