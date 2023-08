Falò e feste di Ferragosto vietate sulle spiagge del Lazio: arrivano le ordinanze dei sindaci Da Ladispoli ad Anzio e poi più a sud da Latina a Fondi e Gaeta, i sindaci dei comuni costieri hanno firmato ordinanze che hanno l’obiettivo di impedire feste in riva al mare a Ferragosto, per una questione di sicurezza e per la tutela dell’ambiente.

A cura di Enrico Tata

Più controlli delle forze dell'ordine e falò vietati sulle spiagge del litorale laziale nella notte di Ferragosto, tra il 14 e il 15 agosto. Da Ladispoli ad Anzio e poi più a sud da Latina a Fondi e Gaeta, i sindaci dei comuni costieri hanno firmato ordinanze che hanno l'obiettivo di impedire feste in riva al mare, per una questione di sicurezza e per la tutela dell'ambiente.

Sorvegliata speciale tra Cerveteri e Ladispoli c'è per esempio l'area protetta del Monumento Nautrale Palude di Torre Flavia, che sarà protetta da un contingente straordinario di guardie zoofile, carabinieri forestali, guardia costiera e vigili urbani. A Ferragosto dello scorso anno un gruppo di ragazzi bruciò staccionate e pannelli di legno proprio per alimentare i falò abusivi in spiaggia.

A Gaeta il sindaco Cristian Leccese ha vietato bagni notturni, bivacchi, pesca e falò non solo a Ferragosto, ma nelle notti tra sabato 12 e domenica 13 agosto, tra domenica 13 e lunedì 14 agosto, tra lunedì 14 e martedì 15 agosto e tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto. Questo perché, ha spiegato il primo cittadino, "nel corso dei vari anni, sugli arenili liberi del litorale di Gaeta, puntualmente, durante la notti che precedono il 15 agosto, si sono svolte manifestazioni danzanti, bivacchi ed accensioni di fuochi e falò, organizzati autonomamente dai partecipanti senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi tipo di autorizzazione da parte degli enti competenti”. In queste feste, “si sono verificati casi di malori, per abusi di alcool o sostanze stupefacenti". Anche a Sabaudia il sindaco Alberto Mosca ha vietato feste e falò in spiaggia dal 13 al 17 agosto.

Stesso discorso a Formia, con il sindaco che ha anche firmato il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro dalle 18 alle 6 e, inoltre, ha vietato la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e super alcoliche, nella zona della cosiddetta Movida durante la notte.

Anche a Fondi il sindaco Beniamino Maschietto ha emanato un'ordinanza valida su tutte le spiagge libere del litorale. Vietati campeggio, accensione di fuochi e bivacco, attività comunque già vietate durante l'intera stagione balneare con un'apposita ordinanza.

Coloro che saranno sorpresi a trasgredire le regole, ha spiegato per esempio il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, riceverà una multa compresa tra 1.032 e 3.098 euro. "Ad Anzio non ci saranno deroghe: anche per la notte di ferragosto, dalle 21.30 alle ore 7.00, resta confermato il divieto assoluto di accesso in spiaggia lungo i circa tredici km di costa. Da ieri sera abbiamo implementato il servizio di vigilanza notturno in spiaggia, che collaborerà con le Forze dell'Ordine in caso di violazioni dell'Ordinanza, con il posizionamento di diverse postazioni fisse, che si aggiungono al pattugliamento notturno, lungo le spiagge di Anzio", ha spiegato il primo cittadino.