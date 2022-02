Falegnameria in fiamme: più di 3 ore per operazioni di spegnimento, evacuati gli abitanti della zona All’alba di questa mattina si è sviluppato un incendio in una falegnameria che si estende su 1000mq. Le operazioni di spegnimento sono durate più di tre ore e alcune famiglie che abitano in una palazzina vicina sono state evacuate.

A cura di Beatrice Tominic

All'alba di stamattina, venerdì 25 febbraio, si è verificato un incendio all'interno di una falegnameria al civico 1942 della via Casilina. Il rogo è partito all'interno dello stabile che si estende per circa 1000 metri quadrati: sul luogo sono immediatamente arrivate tre squadre dei vigili del fuoco che hanno portato con loro diverse autobotti, l'autoscala, il carro schiuma ed il carro autoprotettori. Alle ore 8.40, dopo quasi quattro ore, le operazioni di spegnimento erano ancora in corso.

Una volta sul luogo dell'incendio, i pompieri, per sicurezza, hanno fatto subito evacuare le famiglie che abitano nell'edificio di tre piani, confinante con lo stabile della falegnameria: la priorità è quella di bloccare le fiamme per evitare che si propaghino ulteriormente e che possano colpire le attività commerciali vicine, una carrozzeria ed elettromeccanica. In breve tempo sono arrivati anche alcuni agenti di Polizia, che dovranno fare luce sulle cause del rogo e il personale sanitario del 118: fortunatamente, però, non risultano feriti.

