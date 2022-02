Incendio a Roma, appartamento completamente distrutto dalle fiamme ai Parioli Un appartamento al quarto piano di una palazzina di sette in largo Messico, quartiere Parioli a Roma, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Salvate due persone.

A cura di Enrico Tata

Nella notte un appartamento al quarto piano di una palazzina di sette in largo Messico, quartiere Parioli a Roma, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Incendio è divampato intorno alle 3 di notte e sul posto sono immediatamente arrivati due mezzi di pronto intervento dei vigili del fuoco, un'autoscala e un'autobotte. I pompieri hanno messo in salvo due persone, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. In corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Come detto, l'appartamento è stato completamente distrutto dall'incendio e risulta quindi inagibile, come, del resto, anche l'appartamento sottostante (al terzo piano). Presenti sul posto, informano i vigili del fuoco, anche il carro teli, il carro degli autoprotettori, il capo turno provinciale e funzionario di servizio.