Evasi dal carcere minorile di Casal del Marmo: rintracciato anche il terzo detenuto Identificato e arrestato anche il terzo minore, evaso insieme ad altri due compagni del carcere minorile Casal del Marmo lo scorso 21 luglio.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra l’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo. A destra l'operazione dei carabinieri nella tarda mattinata di oggi.

Anche il terzo detenuto minorenne evaso dal carcere minorile di Casal del Marmo è stato rintracciato. A ritrovarlo una pattuglia di carabinieri in borghese del Comando di Roma Piazza Venezia (Compagnia Roma Centro) nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 luglio 2024, nel parco di Colle Oppio.

Supportati dai militari del Nucleo Radiomobile, il terzo minore, ancora in fuga, è stato individuato, identificato con accertamenti dattiloscopici e arrestato.

L'evasione dei detenuti minorenni dal carcere minorile di Casal del Marmo

L'evasione dal carcere minorile di Casal del Marmo, nella zona nord ovest della capitale, è avvenuta nella giornata di domenica scorsa, 21 luglio 2024. A fuggire, approfittando di una rissa in corso fra le celle dell'Istituto penitenziario per minorenni, sono stati tre giovani detenuti che in breve tempo sono riusciti a far perdere le loro tracce. Hanno approfittato del caos, verso le 17.30 per scavalcare i muro. Poi si sono dispersi. Sulle loro tracce si sono immediatamente messi gli agenti della Squadra Mobile, della Digos e del commissariato Primavalle.

Leggi anche Rintracciati due degli evasi da Casal del Marmo, il terzo ancora in fuga

Rintracciati il giorno dopo i primi due giovani detenuti

Una fuga durata poco più di 24 ore quella di due dei tre giovani detenuti, qualche ora in più quella del terzo, appena rintracciato nel Parco di Colle Oppio. I primi due, infatti, sono stati rintracciati il giorno dopo la fuga. Uno di loro era riuscito a raggiungere L'Aquila, dove è stato rintracciato dalla polizia. Non è riuscito ad arrivare così lontano, invece, il secondo che è stato arrestato ieri sera nei pressi della stazione Termini: gli agenti della questura di Roma lo hanno riconosciuto in breve tempo, poi fermato e bloccato. A comunicarlo prontamente l'Uilpa polizia penitenziaria tramite il segretario generale Gennarino De Fazio che non ha mai manifestato dubbi sul rapido ritrovamento dei tre fuggiaschi.