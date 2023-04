Evade dai domiciliari per la terza volta e viene sorpreso in auto con la fidanzata: arrestato 41enne È stato sorpreso mentre viaggiava a bordo dell’automobile insieme alla fidanzata. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo: si tratta della terza evasione.

È stato sorpreso dai carabinieri all'interno della sua automobile mentre stava viaggiando nella zona di via Ugo La Malfa, all'altezza delle case popolari, nella cittadina di Pomezia. L'uomo al volante, un 41enne romano, però, si sarebbe dovuto trovare all'interno della sua abitazione dove stava scontando una pena agli arresti domiciliari.

Quando si è accorto di essere stato intercettato dai carabinieri, il 41enne ha tentato la fuga. Ha messo in moto l'automobile e ha schiacciato il piede sull'acceleratore per provare ad allontanarsi ad alta velocità. In breve tempo, però, i militari dell'Arma sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. L'uomo è stato arrestato: si tratta della terza volta che evade dai domiciliari. Anche nei casi precedenti, è sempre stato rintracciato e prontamente ricondotto a casa dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile.

Il 41enne evaso dai domiciliari e sorpreso in automobile

A notarlo, per caso, sono stati alcuni carabinieri della compagnia di Pomezia, in particolare mentre stavano transitando in via Ugo La Malfa. I militari si sono accorti della sua presenza al volante di una delle automobili che stavano transitando lungo la strada. Quando si è reso conto di essere stato riconosciuto mentre stava violando il provvedimento restrittivo al quale era sottoposto, ha provato a fuggire. Al suo fianco, seduta sul sedile del passeggero dell'automobile, la sua fidanzata.

Il veicolo è ripartito, sfrecciando per cercare di lasciarsi alle spalle i carabinieri. I militari, invece, in breve tempo sono riusciti a raggiungere l'automobile, bloccare il 41enne e ad arrestarlo.