Evade dai domiciliari per andare a fare un aperitivo al bar del paese

I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 39enne del luogo con l'accusa di evasione. Il fatto è avvenuto ad Artena, paese dei Castelli Romani in provincia di Roma.

A cura di Enrico Tata

È ai domiciliari ma decide lo stesso di uscire di casa e andare al bar del paese a fare un aperitivo. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 39enne del luogo con l'accusa di evasione. Il fatto è avvenuto ad Artena, paese dei Castelli Romani in provincia di Roma.

L'uomo ha importunato alcuni clienti al bar del paese

L'uomo, infatti, era sottoposto agli arresti domiciliari. Doveva restare a casa e invece è andato a bere un aperitivo al bar. Non solo: ha anche importunato alcuni clienti e questi hanno segnalato il suo comportamento al 112. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Colleferro con i militari che, come detto, hanno arrestato il 39enne per evasione.

Arrestato per evasione, il 39enne è stato condannato a sei mesi di reclusione

I carabinieri sono entrati nel bar per verificare la segnalazione arrivata e hanno riconosciuto il 39enne, con quest'ultimo che ha ammesso immediatamente di aver violato la misura cautelare. Per questo è stato accompagnato prima in caserma e poi successivamente presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Velletri.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 31 luglio, il 39enne è comparso davanti al giudice del tribunale di Velletri, che lo ha condannato con rito abbreviato a sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.