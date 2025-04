video suggerito

Cosa fare il 25 aprile a Roma: eventi e musei aperti per la Festa della Liberazione Nell’80esimo anniversario della Liberazione dall’Italia dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista, Roma si prepara con una serie di eventi e manifestazioni. In occasione del 25 aprile, i musei ed i siti archeologici statali saranno aperti al pubblico gratuitamente. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa fare a Roma nella Festa della Liberazione? Tra manifestazioni, eventi e musei aperti gli appuntamenti non mancano. Nonostante la morte del Papa gli eventi non si fermano e nemmeno gli appuntamenti religiosi. Confermato infatti anche il Giubileo degli adolescenti, che avrà inizio proprio venerdì, 25 aprile 2025.

La cerimonia ad Altare della Patria

Nell'80esimo Anniversario della Liberazione si terrà la cerimonia istituzionale presso l'Altare della Patria a piazza Venezia. Alle 9.30 di venerdì 25 aprile, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, depositerà una corona presso la Tomba del Milite Ignoto al Vittoriano, in onore di tutte le vittime cadute in guerra.

Presente alla cerimonia anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e i massimi vertici istituzionali e militari. In occasione della giornata commemorativa, il VIVE, acronimo per Vittoriano e Palazzo Venezia verrà aperto al pubblico dal termine della cerimonia fino alle 19:30. L'ingresso è gratuito e non richiede prenotazione anticipata.

Musei e parchi archeologici aperti per il 25 aprile

Ad essere aperti al pubblico in occasione della Festa della Liberazione non saranno solo l'Altare della Patria e Palazzo Venezia. Anche i musei e i parchi archeologici statali apriranno le porte al pubblico gratuitamente nella giornata di venerdì 25 aprile. L'elenco dei musei e parchi archeologici statali gratis a Roma sono:

Galleria nazionali di arte antica – Palazzo Barberini,

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica,

Parco archeologico di Ostia antica – Castello Giulio II,

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia,

Casa Museo Boncompagni Ludovisi – Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX,

Casa Museo Hendrik Christian Andersen – Museo Hendrik Christian Andersen,

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea,

Galleria Corsini, Gallerie nazionali di arte antica,

Museo della Civiltà,

Galleria Spada,

Museo Nazionale degli Strumenti Museicali,

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo,

Casa Museo Mario Praz,

Pantheon

Le manifestazioni in programma a San Lorenzo per il 25 aprile 2025

Il cuore dei festeggiamenti a Roma per la Festa della Liberazione sarà nel quartiere di San Lorenzo, luogo simbolo della lotta partigiana a Roma. La vasta programmazione di eventi inizierà il 25 aprile e durerà fino a domenica 27 aprile.

Il quartiere romano si animerà di incontri, lezioni, eventi musicali e teatrali all'insegna dei valori di antifascismo, libertà, uguaglianza e democrazia. Gli eventi nel quartiere di San Lorenzo si concentreranno nei luoghi più simbolici quali: Parco dei caduti del 19 luglio 1943, piazza dei Sanniti e piazza dell'Immacolata. Il programma nel dettagli degli eventi è consultabile sul sito dell'assessorato alla Cultura di Roma Capitale, che ha promosso l'evento.

Gli altri eventi a Roma per la Festa della Liberazione

Anche negli altri quartieri della Capitale sono in programma eventi commemorativi e manifestazioni. A piazza delle Camelie, nel quartiere di Centocelle partirà alle ore 10 il corteo antifascista. Gli eventi proseguiranno poi nel pomeriggio nella zona Quarticciolo di Roma. A partire dalle ore 14 nel parco Modesto di Veglia sono in programma eventi musicali, laboratori interattivi ed attività anche per i più piccoli.

L'80esimo anniversario dalle liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista verrà celebrato anche all'Angelo Mai di Roma, collettivo teatrale di musicisti che per il 25 aprile organizza un dj set seguito da letture ed interventi sul tema della resistenza. L'evento avrà inizio alle ore 15 di venerdì 25 aprile presso il laboratorio autogestito di artisti nel quartiere di Appio Latino. In programma durante la giornata anche l'intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati.