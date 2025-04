video suggerito

Gli staccano l'orecchio a morsi, ma in carcere ci finisce lui: aveva violato i domiciliari Lo scorso due aprile il 32enne era stato aggredito in casa mentre era agli arresti domiciliari. I due aggressori lo avevano preso a morsi staccandogli un orecchio. Le indagini hanno rivelato che la vittima già in passato aveva permesso a soggetti pregiudicati di entrare in casa. Per l'uomo è quindi scattata la custodia in carcere.

A cura di Enza Savarese

Due pregiudicati gli staccano l'orecchio a morsi. Oltre il danno anche la beffa per un 32enne di Latina, perché in stato di arresto, alla fine, ci è finito anche lui. Dopo le indagini della polizia, il gip ha infatti disposto per l'uomo aggredito la custodia in carcere. Il ragazzo più volte avrebbe fatto entrare in casa persone non autorizzate, violando di fatto le regole che gli erano state imposte mentre si trovava agli arresti domiciliari.

Latina, aggredito mentre era agli arresti domiciliari: vittima di una missione punitiva

L'aggressione è avvenuta nella serata dello scorso 2 aprile. La vittima si trovava agli arresti domiciliari per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo la dinamica dell'aggressione ricostruita dagli agenti, il 32enne sarebbe stato vittima di una spedizione punitiva da parte di due uomini per non aver accettato di rendersi complice in affari illegali. Al culmine della lite, uno dei due aggressori ha staccato a morsi l'orecchio del 32enne prima di dileguarsi con il complice. Gli investigatori, però, sono riuscite a risalire all'identità di uno dei due indagati dell'aggressione.

Le indagini dopo l'aggressione e poi l'arresto

Le indagini della Procura hanno rivelato le infrazioni perpetuate dal 32enne mentre era agli arresti domiciliari. Non era la prima volta che l'uomo faceva entrare in casa soggetti non autorizzati violando le regole degli arresti domiciliari. Gli agenti hanno potuto constatare che già prima dell'aggressione che l'ha visto vittima, l'uomo ha fatto introdurre in casa persone anche pregiudicate. Da qui il gip ha disposto nei confronti dell'uomo la custodia in carcere in attesa del processo che lo vede indiziato dall'ottobre scorso per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.