Aggredisce la moglie in strada, un passante prova a calmarlo: lui gli stacca il dito a morsi

È finito in carcere un 26enne che ieri sera ha aggredito sua moglie in strada all’Appio-Latino, danneggiando la vetrina di un ristorante e provando a staccare un dito a un passante intervenuto per fermarlo.

I carabinieri intervenuti

Momenti di paura nel quartiere Appio-Latino a Roma, dove un uomo ha aggredito la moglie, danneggiato la vetrina di un ristorante e cercato di staccare a morsi un dito a uno dei passanti intervenuto per calmarlo. L'episodio di violenza è avvenuto per strada nella serata di ieri, martedì 17 marzo, in via Rocca Priora. Autore è un ventiseienne di nazionalità georgiana con precedenti, gravemente indiziato dei reati di lesioni gravissime e danneggiamento aggravato. I carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante lo hanno arrestato e portato in carcere a Regina Coeli.

Prova a staccare il dito di un uomo a morsi

Secondo quanto ricostruito al momento dell'aggressione erano circa le ore 19.30. Marito e moglie stavano discutendo in strada per cause non note. All'improvviso lui l'ha aggredita pubblicamente, per poi scagliarsi contro la vetrina di un ristorante, danneggiandola. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine e nel frattempo si sono avvicinati all'uomo, per cercare di calmarlo. Ma il ventiseienne ha aggredito uno di loro, un cinquantatreenne residente in zona, provando a staccargli l'anulare della mano destra con un morso.

Aggressore arrestato e vittima soccorsa in codice rosso

Sul luogo dell'aggressione sono arrivati i militari della Stazione Piazza Dante, impedendo che la situazione denerasse ulteriormente. Hanno bloccato l'uomo, per poi portarlo nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il cittadino aggredito è stato invece soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza e trasportato con codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso. Il titolare del ristorante ha sporto denuncia per il danneggiamento del suo locale.