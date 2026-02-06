Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio alle porte di Roma: due feriti, area sequestrata

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata ieri sera intorno alle 22.30 in località Altipiani di Arcinazzo, in provincia di Roma. Per cause ancora in fase di accertamento una fabbrica di fuochi d'artificio è esplosa causando il ferimento di due persone, un uomo di 38 anni e un ragazzo di 26. Il primo è stato ricoverato all'ospedale Umberto I di Roma, mentre il secondo all'ospedale di Alatri. Le loro condizioni non sono note, soprattutto quelle del 38enne, ma dalle prime informazioni emerse sembra non siano in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il personale dello Spresal per quanto di loro competenza. L'area è stata sequestrata per disporre ulteriori accertamenti.

Area sequestrata, indagini in corso

Sull'esplosione indagano i carabinieri di Trevi nel Lazio. Al momento non sono note le cause dell'accaduto, che ha causato l'incendio di un piccolo fabbricato, domato con gli estintori. Fortunatamente, nonostante la deflagrazione e il pericolo per le persone che si trovavano nelle vicinanze, quanto accaduto non ha avuto un esito tragico, con i due feriti prontamente soccorsi e portati in ospedale. Non è ancora chiaro se siano due lavoratori della fabbrica o due persone che passano nella zona e che sono state investite dall'esplosione. Indagini sono attualmente in corso, entrambi i feriti saranno sentiti non appena le loro condizioni lo consentiranno.