Esplose due bombe in due giorni a Latina, l’ombra della guerra tra clan per le piazze di spaccio

All'alba di ieri l'esplosione di un ordigno artigianale davanti a una palazzina delle cosiddette ‘Case Arlecchino' in via Guido Rossa a Latina, con armi e droga ritrovate all'interno dell'edificio. Oggi lo scoppio di un'altra bomba in una traversa di via Torre La Felce, nella periferia del capoluogo pontino. L'esplosione è avvenuta poco dopo la mezzanotte e ha danneggiato il muro di recinzione di un'abitazione privata, ma non si registrano persone ferite. I due episodi potrebbero essere collegati e, secondo gli inquirenti, potrebbero essere il segno visibile della guerra sotterranea in corso tra diversi gruppi criminali per il controllo delle piazze di spaccio. Molti episodi intimidatori avvenuti negli ultimi mesi a Latina, infatti, sono stati collegati a esponenti di bande criminali locali, attivi nel commercio di sostanze stupefacenti.

All'alba del 7 settembre scorso i carabinieri sono arrivati davanti a una palazzina di via Guido Rossa dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti. L'ordigno aveva causato danni al portone e all'ascensore dello stabile. Dopo aver ispezionato tutto l'edificio, i militari hanno ritrovato armi e droga: tre pistole, tutte con matricola abrasa, 72 cartucce, e circa 25 grammi di cocaina.

Proseguono le indagini dei Carabinieri, si leggeva in una nota, per "accertare la matrice del gesto, individuare gli autori del reato e verificare eventuali connessioni tra l’evento in disamina e la deflagrazione che ha devastato l’ingresso di un condominio".

Quanto accaduto in via Guido Rossa, aveva dichiarato la sindaca del capoluogo pontino, Matilde Celentano, "è un fatto di estrema gravità. L’esplosione di un ordigno avvenuta nell’androne di un palazzo, fortunatamente, non ha causato vittime né feriti, ma ci richiama con forza alla necessità di mantenere alta l’attenzione contro ogni forma di violenza e criminalità. Desidero esprimere la mia piena solidarietà ai residenti della zona, compresa tra via del Lido e via Bachelet, già attenzionata dalle forze dell’ordine, comprensibilmente scossi dall’accaduto, e il mio ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Latina per il tempestivo intervento, che ha permesso di mettere in sicurezza l’area e di avviare indagini approfondite, già portando alla luce elementi importanti come il rinvenimento di armi e sostanze stupefacenti".