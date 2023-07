Escursionista perde il sentiero e precipita in un canale: Maurizio muore a 68 anni La speranza di ritrovare Maurizio Di Quinzio si è spenta: il corpo senza vita dell’escursionista romano è stato recuperato ieri mattina sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.

È stato trovato morto Maurizio Di Quinzio, l'escursionista romano sessantottenne disperso sulle montagne del Fruili Venezia Giulia. Le ricerche partite sabato scorso 15 luglio sono terminate nel peggiore dei modi la mattina presto di domenica. Non si avevano più sue notizie da alcune ore, quando i famigliari ne hanno perso i contatti. Uscito per un'escursione in montagna, non è più rientrato. Partite le ricerche, le forze dell'ordine si sono messe sulle sue tracce, perlustrando il territorio, ripercorrendo i suoi passi lungo il sentiero del Cammino Celeste, tra Lusevera e Taipana, in provincia di Udine. A dare l'allarme è stato un altro escursionista con il quale Maurizio si sarebbe dovuto incontrare per andare a mangiare in un locale e che si è preoccupato per non averlo visto arrivare.

L'escursionista ha perso il sentiero ed è caduto in un canale

Secondo quanto ricostruito Maurizio, appassionato della montagna, era uscito per un'escursione. Ha perso il sentiero lungo il quale stava camminando e che lo avrebbe riportato indietro e per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitato in un canale. La speranza nelle ore successive era di ritrovarlo vivo, magari ferito e impossibilitato a muoversi o intrappolato tra la vegetazione. Speranza infranta quando hanno trovato il suo corpo esanime sotto il sentiero 711, a quota 900 metri, un punto in cui non è la prima volta che si sono verificati incidenti mortali, che hanno coinvolto escursionisti. Una volta individuato, i soccorritori hanno recuperato il corpo ed è stato trasferito in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria che deciderà se svolgere l'autopsia.