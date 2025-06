Esce in gita con la bici, Gaetano Maiuri crolla a terra in strada e muore a 47 anni

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Gaetano Maiuri

Si chiamava Gaetano Maiuri l'uomo di 47 anni morto ieri mattina mentre era uscito per una gita in bicicletta. Maiuri, molto noto in zona proprio per la sua passione per il ciclismo, punto di riferimento di tantissimi che come lui amavano correre sulle ‘due ruote', si è spento proprio mentre era in sella alla sua bici. La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale che collega la frazione di Caprile con la Casilina a Roccasecca. Maiuri è crollato davanti ai suoi amici che non hanno potuto fare nulla per lui: hanno lanciato subito l'allarme ma quando i soccorritori sono arrivati, il 47enne era già morto.

Cosa sia accaduto, al momento è poco chiaro. Secondo le prime informazioni però, Gaetano Maiuri è crollato a terra senza scontrarsi con nessun altro. L'ipotesi più probabile è quella del malore.

Tantissimi i messaggi sui social per salutare il 47enne, descritta da tutti come un ciclista appassionato e una persona sempre allegra e disponibile, "sempre sorridente e gentile, mai una parola fuori posto". "Ciao Gaetano, hai raggiunto il traguardo, prima o poi ci raduniamo". "Caro Gaetano, lasci un vuoto pazzesco, non si può morire così giovane, sei stato un amico vero e sincer , il tuo umorismo era contagioso, rimarrai per sempre nel mio cuore. Che Dio ti abbia in gloria, veglia e proteggi le tue bambine e tua moglie da lassù".

I funerali di Gaetano Maiuri si svolgeranno sabato 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa di San Rocco in Ceprano, dove il 47enne risiedeva. Tante le persone attese alle esequie, che vogliono dare l'ultimo saluto al loro caro, ed esprimere la loro vicinanza alla famiglia, colpita da questo grave lutto.